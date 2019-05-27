Рекорд сборной Казахстана, просмотр в ПСВ, четыре зарубежных клуба и еще 17 фактов о Давиде Лория

1. Лория родился 31 октября 1981 года в Целинограде, который c 2019 года носит название Нур-Султан.

2. Футболом Лория начал заниматься в родном городе, но на юношеском уровне успел поиграть в школе московского ЦСКА и за полупрофессиональную команду «Энфилд Сити Фэлконс» из Австралии.

3. На профессиональном уровне Лория дебютировал 2 сентября 1997 года в возрасте 15 лет и 306 дней. Тогда он играл за «Автомобилист» из Шортанды (Акмолинская область), а первый в карьере гол на взрослом уровне пропустил от Самата Смакова — близкого друга и будущего одноклубника сразу по нескольким командам.

4. За карьеру Лория трижды становился чемпионом Казахстана, причем во всех случаях титул завоевывал с командой из родного города. В 2000 и 2001 году это был «Женис», а в 2006-м — «Астана» (бывший «Женис»). Также он четырежды выигрывал «бронзу», а еще дважды — «серебро».

5. Кубок Лория завоевывал трижды: в 2001 и 2002 году — с «Женисом», а в 2018-м — с «Кайратом».

6. В профессиональном футболе Лория провел 22 сезона, а текущий должен был стать 23-м.

7. На родине Давид выступал только в высшей лиге. Среди его клубов — «Женис», «Астана», «Шахтер», «Локомотив», «Иртыш», «Кайрат», «Ордабасы» и «Актобе» (не провел ни одного матча, так как клуб не мог заявить новичков).

8. Лория — один из немногих казахстанцев, которые поиграли в Европе. В 2007 году он выступал за «Хальмстад» из высшей лиги Швеции, в 2009-м — за «Спартак-Нальчик» в российской премьер-лиге, в сезоне 2011/12 помог «Ризеспору» выйти в суперлигу Турцию, а в 2014-м поиграл за «Каршияку» из первой турецкой лиги.

9. В 2007 году Лория побывал на просмотре в ПСВ, который к тому моменту трижды подряд выиграл чемпионат Голландии, а затем — в «Спарте» из Роттердама. За клуб из Эйндховена он даже играл в товарищеском матче, но оформить трансфер не получилось.

10. В сборной Казахстана Лория дебютировал 26 мая 2000 года под руководством Воита Талгаева и в том матче против сборной Сирии пропустил четыре мяча.

11. Между первым и последним матчами Лории в сборной прошло 17 лет — это рекорд. В 45-м матче вратаря, который вышел с капитанской повязкой, соперником стала Черногория — матч отбора на ЧМ-2018 прошел 1 сентября 2017 года и завершился со счетом 0:3.

12. Лория провел за сборную 45 матчей — это лучший результат среди вратарей и седьмой в истории всей команды.

13. Лория признавался лучшим футболистом Казахстана в 2006 году, а в 2000-м и 2005-м — лучшим в своем амплуа.

14. Отец Давида, Григорий Лория, известный футбольный функционер. Сейчас работает директором «Кызыл-Жара», а до этого возглавлял «Астану», «Шахтер», «Женис» и «Окжетпес», когда тот назывался «Есиль».

15. Интересно, что Давид — третий футболист в семье, но единственный, кто стал вратарем. Это случилось благодаря старшему брату Отару, который привел его на футбол в пять лет. Отец и дед же были нападающими — именно поэтому Давид выбирал номер 99, складывая их номера.

16. Лория владеет рестораном «Голкипер» в Нур-Султане.

17. У теперь уже бывшего футболиста есть и ученая степень кандидата педагогических наук.

18. Со сборной Казахстана Лория в 1999 году играл на молодежном чемпионате мира, где был самым юным в команде.

19. Лория знает грузинский язык, но признается, что говорит с заметным акцентом.

20. Любимое блюдо Давида — аджарские хачапури, любимый актер — Аль Пачино, а фильм — «Однажды в Америке».