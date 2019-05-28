«Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу

Первая встреча команд в Штутгарте завершилась со счетом 2:2. В ответном матче, прошедшем в понедельник в Берлине, была зафиксирована ничья — 0:0. Таким образом, за счет голов на выезде победу по сумме двух игр одержал «Унион Берлин».

«Штутгарт», занявший 16-е место по итогам чемпионата Германии сезона-2018/19, следующий сезон начнет во второй бундеслиге.

«Унион Берлин», занявший в этом сезоне 3-место во втором по силе немецком дивизионе, впервые в истории пробился в бундеслигу.