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01:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Футболисты «Унион Берлин» по сумме двух игр одержали победу над «Штутгартом» в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.

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Первая встреча команд в Штутгарте завершилась со счетом 2:2. В ответном матче, прошедшем в понедельник в Берлине, была зафиксирована ничья — 0:0. Таким образом, за счет голов на выезде победу по сумме двух игр одержал «Унион Берлин».

«Штутгарт», занявший 16-е место по итогам чемпионата Германии сезона-2018/19, следующий сезон начнет во второй бундеслиге.

«Унион Берлин», занявший в этом сезоне 3-место во втором по силе немецком дивизионе, впервые в истории пробился в бундеслигу.

Кроме «Штутгарта», по итогам сезона бундеслигу покинули «Ганновер» и «Нюрнберг». Их заменят «Кельн», «Падерборн» и «Унион Берлин».

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