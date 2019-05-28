Перес — о Рамосе: Невозможно, чтобы капитан «Реала» ушёл

Мне сказали, что было очень хорошее предложение по нему от китайского клуба, но по имеющимся там правилам они не могли оплатить трансфер. Не более того. Я сказал Серхио, что это не может произойти. Невозможно для Мадрида, чтобы их капитан ушёл, это был бы ужасный прецедент", — цитирует Переса Mundo Deportivo.