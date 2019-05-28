Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
26.05
Интер2
Эмполи1
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА выиграл Евролигу
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
01:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Перес — о Рамосе: Невозможно, чтобы капитан «Реала» ушёл

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что у капитана команды Серхио Рамоса самая высокая зарплата в клубе и рассказал о предложении из Китая.

Наверх
Источник: Reuters

«Прямо сейчас самый большой контракт в «Реале» у Серхио Рамоса. Он — капитан, лучший игрок и полностью этого заслуживает. Я люблю Серхио Рамоса как сына.

Мне сказали, что было очень хорошее предложение по нему от китайского клуба, но по имеющимся там правилам они не могли оплатить трансфер. Не более того. Я сказал Серхио, что это не может произойти. Невозможно для Мадрида, чтобы их капитан ушёл, это был бы ужасный прецедент", — цитирует Переса Mundo Deportivo.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 — с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Овечкин был прав
Звезды сборной России проигнорировали болельщиков в аэропорту
Игорь Денисов покидает «Локомотив»
Футболисты «Астон Виллы» вышли в Английскую премьер-лигу
ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ
СМИ: «Реал Мадрид» запретил своему капитану уходить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь