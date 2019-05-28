Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА выиграл Евролигу
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» определилась, кто покинет команду в летнее трансферное окно

«Барселона» наметила список игроков, которые покинут клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Томас Вермален, Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо покинут клуб в качестве свободных агентов. «Барселона» также намерена избавиться от Яспера Силлессена и Малкома, который имеет предложение от дортмундской «Боруссии».

Читайте также
Аллегри может возглавить «Барселону»

Также «Барселона» хотела бы расстаться с Филиппе Коутиньо и Самуэлем Юмтити. Бразилец является самым дорогим подписанием клуба в истории, но он не оправдал надежд. Каталонцы намерены продать французского защитника из-за его проблем с левым коленом, сам игрок хотел бы остаться. Иван Ракитич сделал такое же заявление. Сообщается, что на его защиту встал главный тренер команды Эрнесто Вальверде. Рафинья покинет команду, если найдётся предложение, которое устроит и его, и клуб.

Также «Барселона» должна решить судьбу Андре Гомеша, который хорошо проявил себя в аренде в «Эвертоне», и Денниса Суареса, — в «Арсенале» его преследовали травмы.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
СМИ: Экс-игрок «Реала» задержан за организацию договорных матчей
Экс-тренер «Ювентуса» претендует на работу в «Барселоне»
«Краснодар» хочет купить игрока сборной Уругвая
ФК «Милан» лишился главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь