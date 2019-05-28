«Барселона» определилась, кто покинет команду в летнее трансферное окно
«Барселона» наметила список игроков, которые покинут клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.
«Барселона» наметила список игроков, которые покинут клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Томас Вермален,
Также «Барселона» хотела бы расстаться с Филиппе Коутиньо и Самуэлем Юмтити. Бразилец является самым дорогим подписанием клуба в истории, но он не оправдал надежд. Каталонцы намерены продать французского защитника
Также «Барселона» должна решить судьбу Андре Гомеша, который хорошо проявил себя в аренде в «Эвертоне», и Денниса Суареса, — в «Арсенале» его преследовали травмы.