Вратарь сборной Азербайджана отклонил предложение «Кайрата» на 230 тысяч долларов

Ранее сам игрок заявил, что по окончании сезона, скорее всего, покинет «Нефтчи» в связи с истечением контракта. Сообщалось, что интерес к 28-летнему голкиперу проявляют местный «Сабах» и алматинский «Кайрат».

По информации источника, казахстанский клуб предложил Агаеву зарплату в 400 тысяч манатов в год (около 235 тысяч долларов), однако он принял новое предложение от «Нефтчи». На данный момент голкипер имеет месячный оклад в 25 тысяч манатов (14 тысяч долларов).

28-летний Агаев всю карьеру провел в чемпионате Азербайджана. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей, в которых 12 раз оставлял свои ворота сухими, и помог «Нефтчи» стать серебряным призером.