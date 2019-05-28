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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Азербайджана отклонил предложение «Кайрата» на 230 тысяч долларов

Вратарь сборной Азербайджана Салахат Агаев принял решение остаться в бакинском «Нефтчи», сообщает Futbolinfo.

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Ранее сам игрок заявил, что по окончании сезона, скорее всего, покинет «Нефтчи» в связи с истечением контракта. Сообщалось, что интерес к 28-летнему голкиперу проявляют местный «Сабах» и алматинский «Кайрат».

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По информации источника, казахстанский клуб предложил Агаеву зарплату в 400 тысяч манатов в год (около 235 тысяч долларов), однако он принял новое предложение от «Нефтчи». На данный момент голкипер имеет месячный оклад в 25 тысяч манатов (14 тысяч долларов).

28-летний Агаев всю карьеру провел в чемпионате Азербайджана. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей, в которых 12 раз оставлял свои ворота сухими, и помог «Нефтчи» стать серебряным призером.

В составе сборной Азербайджана Агаев дебютировал в 2010 году и на данный момент сыграл за нее 18 раз.

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