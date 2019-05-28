СМИ: После ухода из «Милана» Гаттузо возглавит «Фиорентину» или «Сампдорию»

Источник: AFP 2019

Гаттузо возглавляет «Милан» с ноября 2017 года. В сезоне-2018/19 клуб под его руководством занял пятое место в чемпионате Италии и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.

Ранее Sky Sport Italia сообщал, что во вторник будет объявлено об уходе специалиста из «Милана».