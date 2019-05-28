СМИ: После ухода из «Милана» Гаттузо возглавит «Фиорентину» или «Сампдорию»

Гаттузо возглавляет «Милан» с ноября 2017 года. В сезоне-2018/19 клуб под его руководством занял пятое место в чемпионате Италии и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.
Ранее Sky Sport Italia сообщал, что во вторник будет объявлено об уходе специалиста из «Милана».
По данным Football Italia, именно «Фиорентина» и «Сампдория» упоминаются в качестве возможных мест продолжения работы Гаттузо, сменить которого в «Милане» может возглавляющий ныне «Сампдорию» Марко Джампаоло. Кроме того, «Милан» рассматривает кандидатуры Леонарду Жардима из «Монако» и Симоне Индзаги из «Лацио».