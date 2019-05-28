Слуцкий рассказал о разнице между жизнью в Европе и России

Источник: РИА "Новости"

По словам Слуцкого, в России, в отличие от Голландии, важен статус человека. Он отметил, что голландцы водят маленькие машины, так как размеры парковки не позволяют иметь транспорт побольше. В Арнеме тренер водит автомобиль Audi Q3, который ему предоставил клуб.

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Слуцкий добавил, что если бы приехал на такой машине на базу московского ЦСКА, то его бы засмеяли. «Березуцкие первые бы сказали, что мы никогда не выиграем золотые медали. А в Москве если кто-нибудь приедет на Maybach, его будут год высмеивать. Здесь все наоборот», — подытожил он.

Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года. К нему в качестве ассистентов присоединились братья Алексей и Василий Березуцкие, которые играли под руководством тренера в московском ЦСКА.

В 2017 году российский специалист возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», однако в декабре того же года был уволен. До этого Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.