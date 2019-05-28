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13:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Саудовская Аравия может принять клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году

ТАСС, 28 мая. Эр-Рияд ожидает официального решения Международной федерации футбола (ФИФА) о проведении в королевстве клубного чемпионата мира в декабре 2019 года. Об этом сообщила во вторник газета Asharq Al-Awsat.

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По информации издания, организация может обнародовать данное решение 3 июня. Футбольная федерация Саудовской Аравии в течение последних трех месяцев вела переговоры с ФИФА по данному вопросу.

Клубный чемпионат мира проводится ежегодно. Однако ранее представители континентальных футбольных ассоциаций заявляли, что очередное первенство в этом формате состоится после вступления в силу новых правил в 2021 году. Согласно им число команд-участниц будет расширено до 24 вместо нынешних семи. Источник газеты сообщил, что несмотря на введение нового регламента, Эр-Рияд стремится провести у себя мероприятие в старом формате в текущем году.

Руководство Саудовской Аравии в последние годы пошло на ряд шагов, символизирующих либерализацию общественной жизни и большую степень открытости страны. Так, в апреле 2018 года в королевстве открылся первый за 40 лет кинотеатр, а в июне был снят запрет для женщин на вождение автомобиля. Клубный чемпионат мира может стать первым в истории королевства крупным международными спортивным мероприятием. В 2018 году клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ, а Катар примет у себя чемпионат мира в 2022 году.

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