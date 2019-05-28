Капитан «Реала» Рамос попросил бесплатно отпустить его в китайский клуб

«Рамос и его агент пришли ко мне в офис и сказали, что у них есть очень хорошее предложение из Китая, но по правилам местной лиги клуб не сможет оплатить трансфер, — сказал Перес. — Что я должен был им ответить? Мы сказали, что обдумаем ситуацию, но мы не можем позволить нашему капитану уйти бесплатно, потому что это создаст неблагоприятный прецедент для других игроков».