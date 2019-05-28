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14:58 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-вратарь сборной России может перейти в топ-клуб Польши

Бывший вратарь сборной России, а ныне — голкипер польской «Медзи» Сослан Джанаев может остаться в Польше.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает польский журналист Павел Пачуля в своем твиттере.

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По информации источника, российским футболистом заинтересовалась «Легия».

Джанаев выступает за «Медзь» с февраля 2019 года.

В этом сезоне 32-летний вратарь провел семь матчей в составе клуба высшего дивизиона польского футбола.

По итогам сезона-2018/19 «Медзь» вылетела из Экстракласса.

В отличие от «Медзи» «Легия» является клубом, выступающим в чемпионате Польши.

Легия
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