Экс-вратарь сборной России может перейти в топ-клуб Польши

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает польский журналист Павел Пачуля в своем твиттере.

По информации источника, российским футболистом заинтересовалась «Легия».

Джанаев выступает за «Медзь» с февраля 2019 года.

В этом сезоне 32-летний вратарь провел семь матчей в составе клуба высшего дивизиона польского футбола.

По итогам сезона-2018/19 «Медзь» вылетела из Экстракласса.