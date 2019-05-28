Экс-вратарь сборной России может перейти в топ-клуб Польши
Бывший вратарь сборной России, а ныне — голкипер польской «Медзи» Сослан Джанаев может остаться в Польше.
Бывший вратарь сборной России, а ныне — голкипер польской «Медзи» Сослан Джанаев может остаться в Польше.
Об этом сообщает польский журналист Павел Пачуля в своем твиттере.
По информации источника, российским футболистом заинтересовалась «Легия».
Джанаев выступает за «Медзь» с февраля 2019 года.
В этом сезоне 32-летний вратарь провел семь матчей в составе клуба высшего дивизиона польского футбола.
По итогам сезона-2018/19 «Медзь» вылетела из Экстракласса.
В отличие от «Медзи» «Легия» является клубом, выступающим в чемпионате Польши.