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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

Три футболиста сборной Казахстана могут покинуть «Кайрат»

Ряд футболистов алматинского «Кайрата» имеет предложения от клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Варианты продолжения карьеры в других командах есть у четырех игроков — это защитники Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов и Александр Соколенко, а также полузащитник Еркебулан Тунгышбаев. Однако главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский против того, чтобы расставаться с упомянутыми футболистами.

Из этого списка Суюмбаев, Ахметов и Тунгышбаев уже имеют опыт выступлений в сборной Казахстана, а Соколенко играл только за «молодежку», но вызывался и в национальную команду.

28-летним Суюмбаевым активно интересовался его родной «Ордабасы», который даже был готов выложить за него определенную сумму. В текущем сезоне КПЛ на счету защитника сборной Казахстана девять матчей. Также тренерский штаб отправлял Суюмбаева в команду первой лиги — «Кайрат-Жастар», в составе которой он провел один матч и отметился голом.

24-летний Тунгышбаев в КПЛ выходил четыре раза и чаще играет в команде первой лиги — пять матчей, а Ахметов провел в КПЛ только две встречи. В результате оба футболиста не были вызваны на матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

Ни разу Шпилевский не выпускал на поле в рамках премьер-лиги кандидата в сборную Казахстана Соколенко.

Отметим, что «Кайрат» после 12 туров расположился на пятом месте, имея на своем счету двухматчевую победную серию.

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