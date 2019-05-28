Три футболиста сборной Казахстана могут покинуть «Кайрат»

Варианты продолжения карьеры в других командах есть у четырех игроков — это защитники Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов и Александр Соколенко, а также полузащитник Еркебулан Тунгышбаев. Однако главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский против того, чтобы расставаться с упомянутыми футболистами.

Из этого списка Суюмбаев, Ахметов и Тунгышбаев уже имеют опыт выступлений в сборной Казахстана, а Соколенко играл только за «молодежку», но вызывался и в национальную команду.

28-летним Суюмбаевым активно интересовался его родной «Ордабасы», который даже был готов выложить за него определенную сумму. В текущем сезоне КПЛ на счету защитника сборной Казахстана девять матчей. Также тренерский штаб отправлял Суюмбаева в команду первой лиги — «Кайрат-Жастар», в составе которой он провел один матч и отметился голом.

24-летний Тунгышбаев в КПЛ выходил четыре раза и чаще играет в команде первой лиги — пять матчей, а Ахметов провел в КПЛ только две встречи. В результате оба футболиста не были вызваны на матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

Ни разу Шпилевский не выпускал на поле в рамках премьер-лиги кандидата в сборную Казахстана Соколенко.