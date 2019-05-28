«Реал» признан самым ценным футбольным клубом в Европе

Суммарную стоимость активов «Реала» оценили в €3,224 млрд. В отчете подчеркивается, что «Реал» занял первое место благодаря высоким доходам с 2016 по 2019 год, когда команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов. Еще одним фактором стало повышение общего роста операционной прибыли на 29% от коммерческих доходов.