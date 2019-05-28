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17:44 (мск), источник: ТАСС

«Реал» признан самым ценным футбольным клубом в Европе

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Испанский «Реал» стал самым ценным футбольным клубом в Европе по версии международной аудиторской компании KPMG. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник пресс-службой компании.

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Суммарную стоимость активов «Реала» оценили в €3,224 млрд. В отчете подчеркивается, что «Реал» занял первое место благодаря высоким доходам с 2016 по 2019 год, когда команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов. Еще одним фактором стало повышение общего роста операционной прибыли на 29% от коммерческих доходов.

Второе место занял английский «Манчестер Юнайтед» (€3,207 млрд), третьим стала немецкая «Бавария» (€2,696 млрд). Далее расположились испанская «Барселона» (€2,676 млрд), английские «Манчестер Сити» (€2,460 млрд), «Челси» (€2,227 млрд), «Ливерпуль» (€2,095 млрд), «Арсенал» (€2,009 млрд), «Тоттенхэм» (€1,679 млрд). Десятку лидеров замкнул итальянский «Ювентус» (€1,548).

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