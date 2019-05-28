Хави возглавил катарский «Аль-Садд»

Хави перешел в «Аль-Садд» в 2015 году из «Барселоны», воспитанником которой он является. В сезоне-2018/19 хавбек выиграл с «Аль-Саддом» чемпионат Катара. В мае 2019 года 39-летний испанец объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона и о намерении стать тренером. 20 мая Хави провел свой последний матч за «Аль-Садд».

В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012). Полузащитник провел более 760 матчей и забил 85 мячей за «Барселону», в ее составе восемь раз выиграл чемпионат Испании, три раза — Кубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.