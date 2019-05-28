Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хави возглавил катарский «Аль-Садд»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави возглавил катарский клуб «Аль-Садд», сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Наверх

Хави перешел в «Аль-Садд» в 2015 году из «Барселоны», воспитанником которой он является. В сезоне-2018/19 хавбек выиграл с «Аль-Саддом» чемпионат Катара. В мае 2019 года 39-летний испанец объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона и о намерении стать тренером. 20 мая Хави провел свой последний матч за «Аль-Садд».

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира (2010) и дважды чемпионом Европы (2008, 2012). Полузащитник провел более 760 матчей и забил 85 мячей за «Барселону», в ее составе восемь раз выиграл чемпионат Испании, три раза — Кубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Побег из России: пять фигуристок, сменивших спортивное гражданство
Овечкин 'начистил лицо' форварду Чехии после матча за третье место
Сезон без Кокорина: пять главных скандалов российского футбола
Член совета директоров «Спартака» рассказал о судьбе Кононова
Порошок Кузнецова и жест Знарка: скандальные видео сборной РФ
Бывший главный тренер «Зенита» возглавил «Марсель»
Московский «Спартак» определился с задачами на следующий сезон
«Ювентус» готов предложить 60 миллионов евро за игрока «Реала»
Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь