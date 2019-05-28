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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» готов предложить «Реалу» 60 миллионов евро за Иско

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» готов приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско за 60 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

По информации издания, трансфер Иско является одной из главных задач итальянского клуба на следующий сезон. Как отмечается в материале, переход 27-летнего испанца является одним из требований Маурицио Сарри, который этим летом может возглавить «Ювентус», покинув пост главного тренера лондонского «Челси».

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Иско выступает за «Реал» с 2013 года, в прошедшем сезоне полузащитник вышел на поле в 37 матчах и забил шесть мячей.

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