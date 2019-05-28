«Ювентус» готов предложить «Реалу» 60 миллионов евро за Иско
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» готов приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско за 60 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» готов приобрести полузащитника мадридского «Реала» Иско за 60 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, трансфер Иско является одной из главных задач итальянского клуба на следующий сезон. Как отмечается в материале, переход 27-летнего испанца является одним из требований Маурицио Сарри, который этим летом может возглавить «Ювентус», покинув пост главного тренера лондонского «Челси».
Иско выступает за «Реал» с 2013 года, в прошедшем сезоне полузащитник вышел на поле в 37 матчах и забил шесть мячей.