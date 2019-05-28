«Ювентус» готов предложить «Реалу» 60 миллионов евро за Иско

По информации издания, трансфер Иско является одной из главных задач итальянского клуба на следующий сезон. Как отмечается в материале, переход 27-летнего испанца является одним из требований Маурицио Сарри, который этим летом может возглавить «Ювентус», покинув пост главного тренера лондонского «Челси».