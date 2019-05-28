«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора

Руководство клуба приняло отставку специалиста, поблагодарило его за вклад в развитие проекта и пожелало успехов на протяжении всей карьеры. Имя нового спортивного директора будет объявлено в ближайшие дни.

«Леонардо вернулся в “Милан” в трудное время, всего за несколько недель до закрытия летнего трансферного окна. В столь сложных обстоятельствах он вложил душу в управление командой в непростой экономической ситуации и передал свою энергию и амбиции команде. Я благодарен Леонардо за то, что он сделал для нашего великого клуба, и желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.