Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» объявил об уходе Леонардо с поста спортивного директора

Спортивный директор «Милана» Леонардо Насименто де Араужо ушёл в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Наверх
Источник: AFP 2019

Руководство клуба приняло отставку специалиста, поблагодарило его за вклад в развитие проекта и пожелало успехов на протяжении всей карьеры. Имя нового спортивного директора будет объявлено в ближайшие дни.

«Милан» заинтересован в возвращении Аллегри

«Леонардо вернулся в “Милан” в трудное время, всего за несколько недель до закрытия летнего трансферного окна. В столь сложных обстоятельствах он вложил душу в управление командой в непростой экономической ситуации и передал свою энергию и амбиции команде. Я благодарен Леонардо за то, что он сделал для нашего великого клуба, и желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Сезон без Кокорина: пять главных скандалов российского футбола
Член совета директоров «Спартака» рассказал о судьбе Кононова
Порошок Кузнецова и жест Знарка: скандальные видео сборной РФ
Бывший главный тренер «Зенита» возглавил «Марсель»
Московский «Спартак» определился с задачами на следующий сезон
«Ювентус» готов предложить 60 миллионов евро за игрока «Реала»
Хоккеисты сборной Финляндии сломали чемпионский кубок (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь