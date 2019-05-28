Мастодонты КПЛ: кто может возглавить «Иртыш» после Димитрова
После громкого ухода Димитара Димитрова в «Иртыше»
После громкого ухода Димитара Димитрова в «Иртыше»
У Владимира Андреевича
Никитенко знает, как работать в сложных условиях и выжимать маскимум из того материала, что у него есть. Да, с высокой вероятностью это будет не самый зрелищный футбол, но в Павлодаре сейчас в первую очередь важен результат, футбольная эстетика подождет.
Маловероятное развитие событие, учитывая, что Ваит
Сценарий возможный, только в отличие от того же Никитенко, стиль игры при Муханове будет более разнообразным и комбинационным. Не факт, что это принесет результат, но Владимиру Васильевичу порой удавалось удивить скептиков, как показал его недавний опыт работы в Актобе и Кокшетау. Вопрос лишь — согласится ли сам Муханов, ведь из «Актобе» он ушел по состоянию здоровья и операции.
Напомним, впервые Димитров возглавил «Иртыш» в июне 2015 года. Под его руководством команда вышла в первую шестерку, а уже в следующем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата. В августе 2017 года болгарин отправился на родину и возглавил «Лудогорец», который привел к седьмому подряд чемпионству.
В июле 2018 года Димитров снова пришел в «Иртыш», который спасся от вылета в первую лигу благодаря победам над «Кыраном» в переходных матчах (3:0, 2:1). Покинул клуб он в конце апреля после неудачного старта в сезоне и со скандалом.