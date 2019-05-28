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20:07 (мск), источник: Vesti.kz

Мастодонты КПЛ: кто может возглавить «Иртыш» после Димитрова

После громкого ухода Димитара Димитрова в «Иртыше» по-прежнему не прояснился вопрос с главным тренером. Его функции на данный момент исполняет Сергей Климов, но есть сомнения, что ему предложит работу на постоянной основе. В списке возможных кандидатов на пост наставника павлодарского клуба может возникнуть несколько фамилий, и корреспондент Vesti.kz выбрал наиболее актуальные из них.

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Владимир Никитенко

У Владимира Андреевича по-прежнему есть амбиции и желание тренировать на высоком уровне. После ухода из «Тобола» прошел уже почти год, а это довольно большой срок простоя для любого специалиста.

Никитенко знает, как работать в сложных условиях и выжимать маскимум из того материала, что у него есть. Да, с высокой вероятностью это будет не самый зрелищный футбол, но в Павлодаре сейчас в первую очередь важен результат, футбольная эстетика подождет.

Ваит Талгаев

Маловероятное развитие событие, учитывая, что Ваит Абдул-Хамидович вполне комфортно себя чувствует и в отпуске. Да и в КПЛ он работал последние годы только с «Таразом». Но «Иртыш» Талгаев тоже возглавлял (да, это было больше 20-ти лет назад), команда для него знакомая, титулованная. Талгаев может внести спокойствие в «Иртыш» и помочь молодежи с которой он всегда умел продуктивно работать.

Владимир Муханов

Сценарий возможный, только в отличие от того же Никитенко, стиль игры при Муханове будет более разнообразным и комбинационным. Не факт, что это принесет результат, но Владимиру Васильевичу порой удавалось удивить скептиков, как показал его недавний опыт работы в Актобе и Кокшетау. Вопрос лишь — согласится ли сам Муханов, ведь из «Актобе» он ушел по состоянию здоровья и операции.

Напомним, впервые Димитров возглавил «Иртыш» в июне 2015 года. Под его руководством команда вышла в первую шестерку, а уже в следующем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата. В августе 2017 года болгарин отправился на родину и возглавил «Лудогорец», который привел к седьмому подряд чемпионству.

В июле 2018 года Димитров снова пришел в «Иртыш», который спасся от вылета в первую лигу благодаря победам над «Кыраном» в переходных матчах (3:0, 2:1). Покинул клуб он в конце апреля после неудачного старта в сезоне и со скандалом.

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