Мастодонты КПЛ: кто может возглавить «Иртыш» после Димитрова

Владимир Никитенко

У Владимира Андреевича по-прежнему есть амбиции и желание тренировать на высоком уровне. После ухода из «Тобола» прошел уже почти год, а это довольно большой срок простоя для любого специалиста.

Никитенко знает, как работать в сложных условиях и выжимать маскимум из того материала, что у него есть. Да, с высокой вероятностью это будет не самый зрелищный футбол, но в Павлодаре сейчас в первую очередь важен результат, футбольная эстетика подождет.

Ваит Талгаев

Маловероятное развитие событие, учитывая, что Ваит Абдул-Хамидович вполне комфортно себя чувствует и в отпуске. Да и в КПЛ он работал последние годы только с «Таразом». Но «Иртыш» Талгаев тоже возглавлял (да, это было больше 20-ти лет назад), команда для него знакомая, титулованная. Талгаев может внести спокойствие в «Иртыш» и помочь молодежи с которой он всегда умел продуктивно работать.

Владимир Муханов

Сценарий возможный, только в отличие от того же Никитенко, стиль игры при Муханове будет более разнообразным и комбинационным. Не факт, что это принесет результат, но Владимиру Васильевичу порой удавалось удивить скептиков, как показал его недавний опыт работы в Актобе и Кокшетау. Вопрос лишь — согласится ли сам Муханов, ведь из «Актобе» он ушел по состоянию здоровья и операции.

Напомним, впервые Димитров возглавил «Иртыш» в июне 2015 года. Под его руководством команда вышла в первую шестерку, а уже в следующем сезоне завоевала бронзовые медали чемпионата. В августе 2017 года болгарин отправился на родину и возглавил «Лудогорец», который привел к седьмому подряд чемпионству.