Источник: «Интер» согласовал с Лукаку пятилетний контракт
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к переходу в миланский «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к переходу в миланский «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 26-летний бельгийский футболист согласовал пятилетний контракт с итальянской командой. Отмечается, что зарплата Лукаку составит € 7,5 млн в год без учёта бонусов.
В сезоне-2018/19 Ромелу принял участие в 32 матчах английской