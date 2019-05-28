Источник: «Интер» согласовал с Лукаку пятилетний контракт

По информации источника, 26-летний бельгийский футболист согласовал пятилетний контракт с итальянской командой. Отмечается, что зарплата Лукаку составит € 7,5 млн в год без учёта бонусов.

Ранее в СМИ сообщалось, что форвард не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Игрок чувствует себя ущемлённым из-за работы норвежца с составом.