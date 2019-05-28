СМИ: «Барселона» ведет переговоры с «ПСЖ» о возвращении Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». Как сообщает каталонская радиостанция RAC1,
Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». Как сообщает каталонская радиостанция RAC1,
Transfermarkt оценивает Неймара в 180 миллионов евро, а 22-летнего Дембеле — в 120 миллионов евро. Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
В минувшем сезоне Неймар провел 28 матчей за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи. Дембеле принял участие в 42 встречах в составе «Барселоны» и отметился 14 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.