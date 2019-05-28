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28 мая, источник: Vesti.kz

Клуб Сейдахмета победил в последнем матче сезона и завоевал путевку в Лигу Европы

Софийский «Левски» победил «Этыр» в матче плей-офф чемпионата Болгарии за место в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: sportal.bg

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 71-й минуте провел Валери Божинов, забивший с пенальти.

В этом матче форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет попал в заявку «Левски», но на поле в итоге не вышел. В текущем сезоне он провел три игры в чемпионате Болгарии, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Левски», который ранее завоевал бронзовые медали, завершил сезон победой, а летом сыграет в квалификации Лиги Европы.

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