Клуб Сейдахмета победил в последнем матче сезона и завоевал путевку в Лигу Европы

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 71-й минуте провел Валери Божинов, забивший с пенальти.

В этом матче форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет попал в заявку «Левски», но на поле в итоге не вышел. В текущем сезоне он провел три игры в чемпионате Болгарии, но результативными действиями не отметился.