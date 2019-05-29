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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Конте идет в «Интер» со своим штабом. Но без Карреры

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте близок к назначению в «Интер». Как утверждает Tuttomercatoweb, 49-летний итальянский специалист уже подписал трехлетний контракт с «нерадзурри». Зарплата Конте составит 12 миллионов евро за сезон.

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Источник: Reuters

Конте намерен поменять весь штаб, за исключением тренера вратарей Адриано Бонайути, оставить которого было личной просьбой голкипера Самира Хандановича. В штаб специалиста войдут: Джанлука Конте, Кристиан Стеллини, Хулио Тус и Паоло Ваноли. Отметим, что в данном списке отсутствует экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который ранее работал ассистентом Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

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О назначении Конте должно было быть объявлено сегодня вечером, но «Интер» решил перенести это событие в связи с тем, что у нынешнего рулевого «нерадзурри» Лучано Спаллетти умер брат.

Напомним, последним местом работы Конте был «Челси». Под его руководством «синие» выигрывали чемпионат и Кубок Англии. В Италии специалист известен по работе с «Ювентусом». При нем «бьянконери» пять раз выигрывали чемпионат Италии.

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