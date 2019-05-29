СМИ: Конте идет в «Интер» со своим штабом. Но без Карреры

Конте намерен поменять весь штаб, за исключением тренера вратарей Адриано Бонайути, оставить которого было личной просьбой голкипера Самира Хандановича. В штаб специалиста войдут: Джанлука Конте, Кристиан Стеллини, Хулио Тус и Паоло Ваноли. Отметим, что в данном списке отсутствует экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, который ранее работал ассистентом Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

О назначении Конте должно было быть объявлено сегодня вечером, но «Интер» решил перенести это событие в связи с тем, что у нынешнего рулевого «нерадзурри» Лучано Спаллетти умер брат.