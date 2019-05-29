Слуцкий — без Лиги Европы. «Витесс» проиграл решающий матч

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Чемпионат Голландии. Плей-офф за место в Лиге Европы. Финал. Ответный матч

«Витесс» — «Утрехт» — 0:2 (0:1)

Голы: Дессерс, 31 (0:1). Густафссон, 77 (0:2).

«Витесс»: Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Кларк, Фор (Бейтинк, 64), Сереро, Бюттнер (Беро, 46), Эдегор, Матавж, Линссен (Дауда, 46).

Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Кларк, Фор (Бейтинк, 64), Сереро, Бюттнер (Беро, 46), Эдегор, Матавж, Линссен (Дауда, 46). «Утрехт»: Марсман, Клайбер, Янссен, Бергстрем, Гавори, Штридер, Густафссон, Гертлер, ван де Стрек, Дессерс (Баэбек, 61. ван дер Марел, 86), Керк (Крамер, 86).

Предупреждения: Беро, 63. Гавори, 76.

Удаление: Дауда, 78.

Судья: Маккели.

28 мая. Арнем. Стадион «ГелреДом». 16799 зрителей.

Первый матч — 1:1.

Самый длинный сезон

Во вторник «Витесс» повторил клубный рекорд, впервые в своей истории проведя за сезон 46 официальных матчей. Шесть последних уместились в 16 дней, однако на главную игру года ротация в сравнении с двумя предыдущими играми коснулась только одной позиции. На скамейку отправился Дауда, на позицию которого поднялся Бюттнер, а место бывшего динамовца в обороне занял Кларк. Видимо, замысел Леонида Слуцкого был в том, чтобы нейтрализовать правое крыло атаки «Утрехта», однако игра в Арнеме началась как раз с выпадов гостей из данной зоны.

Самым же невезучим на первых минутах оказался защитник «орлов» Дуки. Сначала он не смог подстроиться под отличную подачу Эдегора с углового. Затем неудачно поборолся в воздухе уже в собственной штрафной, после чего мяч отскочил на ногу ван дер Стреку, и Пасвер каким-то чудом сумел среагировать на удар из площади ворот. Еще один сэйв — после сольного рейда Керка — голкиперу совершать не пришлось, потому что под мяч успел броситься ван дер Верфф. Публика наградила вратаря и защитника аплодисментами, но все же она ждала от «Витесса» совсем не такого начала домашней игры.

Шок-тайм

Ни о каком штурме, как в полуфинале плей-офф с «Гронингеном», говорить не приходилось. Хозяева больше владели мячом, но их позиционные атаки развивались недостаточно быстро. Соперник успевал перекрывать все зоны вблизи штрафной, а когда сам переходил в наступление, оказывал на «Витесс» более серьезное давление. Оно и принесло подопечным Дика Адвоката успех. Неудачно выбитый мяч был мгновенной возвращен в штрафную Густафссном, и хотя удар с разворота у Дессерса получился не самым сильным, коварный рикошет поставил Пасвера в тупик.

Все выглядело логично, и лучшей иллюстрацией к первому тайму стал эпизод с участием Дессерса и ван дер Верффа. Под давлением соперника защитник желто-черных, словно в хоккее, перелетел через рекламный щит, едва не травмировав сидевших недалеко от кромки поля болельщиков с ограниченными возможностями. Точно также «Утрехт» переигрывал не похожих на себя хозяев, и на вторую половину «орлы» вышли гораздо раньше соперника. В раздевалке остались Бюттнер и Линссен, которых заменили Беро с Даудой.

Разбитые мечты

После перерыва «Витесс» задвигался быстрее, оживились запевшие с новой силой трибуны, однако моментов у ворот Марсмана не было. Оборонительная система Адвоката работала, как часы, стремительно отсчитывавшие оставшиеся до финального свистка минуты. Слуцкий пошел ва-банк, довольно рано использовав последнюю замену и выпустив на поле третьего одного форварда — 18-летнего таланта Байтинка, забившего весной семь мячей.