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01:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий — без Лиги Европы. «Витесс» проиграл решающий матч

«Витесс» не смог выйти в еврокубки, в ответном матче плей-офф голландского чемпионата, проиграв «Утрехту» (0:2).

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Источник: twitter.com

Чемпионат Голландии. Плей-офф за место в Лиге Европы. Финал. Ответный матч

«Витесс» — «Утрехт» — 0:2 (0:1)
Голы: Дессерс, 31 (0:1). Густафссон, 77 (0:2).

  • «Витесс»: Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Кларк, Фор (Бейтинк, 64), Сереро, Бюттнер (Беро, 46), Эдегор, Матавж, Линссен (Дауда, 46).
  • «Утрехт»: Марсман, Клайбер, Янссен, Бергстрем, Гавори, Штридер, Густафссон, Гертлер, ван де Стрек, Дессерс (Баэбек, 61. ван дер Марел, 86), Керк (Крамер, 86).

Предупреждения: Беро, 63. Гавори, 76.
Удаление: Дауда, 78.
Судья: Маккели.

  • 28 мая. Арнем. Стадион «ГелреДом». 16799 зрителей.
  • Первый матч — 1:1.

Самый длинный сезон

Во вторник «Витесс» повторил клубный рекорд, впервые в своей истории проведя за сезон 46 официальных матчей. Шесть последних уместились в 16 дней, однако на главную игру года ротация в сравнении с двумя предыдущими играми коснулась только одной позиции. На скамейку отправился Дауда, на позицию которого поднялся Бюттнер, а место бывшего динамовца в обороне занял Кларк. Видимо, замысел Леонида Слуцкого был в том, чтобы нейтрализовать правое крыло атаки «Утрехта», однако игра в Арнеме началась как раз с выпадов гостей из данной зоны.

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Самым же невезучим на первых минутах оказался защитник «орлов» Дуки. Сначала он не смог подстроиться под отличную подачу Эдегора с углового. Затем неудачно поборолся в воздухе уже в собственной штрафной, после чего мяч отскочил на ногу ван дер Стреку, и Пасвер каким-то чудом сумел среагировать на удар из площади ворот. Еще один сэйв — после сольного рейда Керка — голкиперу совершать не пришлось, потому что под мяч успел броситься ван дер Верфф. Публика наградила вратаря и защитника аплодисментами, но все же она ждала от «Витесса» совсем не такого начала домашней игры.

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Шок-тайм

Ни о каком штурме, как в полуфинале плей-офф с «Гронингеном», говорить не приходилось. Хозяева больше владели мячом, но их позиционные атаки развивались недостаточно быстро. Соперник успевал перекрывать все зоны вблизи штрафной, а когда сам переходил в наступление, оказывал на «Витесс» более серьезное давление. Оно и принесло подопечным Дика Адвоката успех. Неудачно выбитый мяч был мгновенной возвращен в штрафную Густафссном, и хотя удар с разворота у Дессерса получился не самым сильным, коварный рикошет поставил Пасвера в тупик.

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Все выглядело логично, и лучшей иллюстрацией к первому тайму стал эпизод с участием Дессерса и ван дер Верффа. Под давлением соперника защитник желто-черных, словно в хоккее, перелетел через рекламный щит, едва не травмировав сидевших недалеко от кромки поля болельщиков с ограниченными возможностями. Точно также «Утрехт» переигрывал не похожих на себя хозяев, и на вторую половину «орлы» вышли гораздо раньше соперника. В раздевалке остались Бюттнер и Линссен, которых заменили Беро с Даудой.

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Разбитые мечты

После перерыва «Витесс» задвигался быстрее, оживились запевшие с новой силой трибуны, однако моментов у ворот Марсмана не было. Оборонительная система Адвоката работала, как часы, стремительно отсчитывавшие оставшиеся до финального свистка минуты. Слуцкий пошел ва-банк, довольно рано использовав последнюю замену и выпустив на поле третьего одного форварда — 18-летнего таланта Байтинка, забившего весной семь мячей.

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«Утрехт» же, в отличие от первого тайма, в атаку шел с неохотой. А когда наконец-то огрызнулся, лишь активное противодействие Караваева помешало ван дер Стреку удвоить счет. Казалось, промах оставил «Витесс» в игре, однако практически сразу сезон для «орлов» закончился. Сначала после выноса своего вратаря Баэбек отличным пасом отправил Густафсона один на один, и тот легко переиграл выскочившего далеко из ворот Пасвера, а затем Дауда шипами наступил на ногу соперника в центре поля и оставил хозяев в меньшинстве. Арбитр не стал затягивать мучения так ни разу и не попавшей в створ ворот команды Слуцкого, дав свисток сразу по истечению 90 минут, а Адвокат перед уходом из «Утрехта» обеспечил клубу еврокубковую путевку — он стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

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