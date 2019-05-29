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11:38 (мск), источник: Vesti.kz

Разгром «Кайрата», судейский скандал и тактическая работа Огая. Как «Жетысу» стал грозой авторитетов КПЛ

Талдыкорганцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице.

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Дмитрий Огай своей работой в «Жетысу» доказывает, что он по-прежнему в когорте наиболее авторитетных и котируемых тренеров Казахстана. В нынешнем сезоне его команда претендует на попадание в шестерку и показывает стабильный футбол. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о составляющих успеха талдыкорганского клуба.

Уничтожение «Кайрата», ничья с «Тоболом», две победы над «Кайсаром» и судейские ошибки

«Огай легко воспользовался тактикой “Кайрата”, потому что у них восемь человек в атаке и лишь двое обороняются», — это слова казахстанского тренера Павла Черепанова, который так резюмировал игру «Жетысу» против «Кайрата».

«Жетысу» сработал практически идеально в противостоянии с командой Алексея Шпилевского, гол со стандарта и контратаки принесли клубу пока самую эффектную победу в сезоне — 3:0.

Также «Жетысу» в этом сезоне уже дважды обыграл «Кайсар». Умение переламывать столь же рационального противника — отличительная черта команды Огая. «Кайсар» — дисциплинированный коллектив, но в позиционной атаке действует не столь эффективно. Две тактические победы «Жетысу» над кызылординцами (оба матча завершились со счетом 1:0) говорят о многом.

Надо отметить, что в нынешнем чемпионате талдыкорганцы очень уверенно играют против команд из первой шестерки. Помимо вышеназванных результатов, «Жетысу» сыграл вничью с «Тоболом», хотя мог и вовсе победить, судья не засчитал гол гостей, спровоцировав обычно спокойного Огая на самую жаркую пресс-конференцию этого сезона.

Тренера понять можно, ведь до этого «семиреченцы» столь же несправедливо потеряли очки в Шымкенте, где не был засчитан чистый гол «Жетысу».

Коллективный опыт

Основная обойма игроков «Жетысу» — это футболисты, которые уже прошли через многое и знают, что такое борьба за «золото» или игра на международном уровне. У талдыкорганского клуба мощный костяк из опытных казахстанских футболистов и легионеров. Алмат Бекбаев, Ермек Куантаев, Альмир Мухутдинов выступали за большие клубы КПЛ, а теперь перезапустили свои карьеры в команде, где им полноценно доверяют без лишнего давления.

Кроме того, у Огая довольно неплохой набор легионеров. Например, сразу два игрока своих сборных — Мантас Куклис из Литвы и Камо Оганесян из Армении. Учитывая, что у «Жетысу» достаточно средний бюджет, клуб обращает внимание на постсоветский рынок, в частности на чемпионат Беларуси, откуда были выписаны сразу три игрока — Никита Наумов, Андрей Лебедев и Ненад Адамович.

В команде нет очевидного лидера, но существует баланс, который позволяет проявлять себе каждому в том или матче. Также Огай развивает и более молодых казахстанских игроков, в их числе — Аблайхан Махамбетов, Айбар Жаксылыков, Елжас Алтынбеков, Иван Антипов и Рауан Орынбасар.
Еще один повод для небольшой гордости «Жетысу» — Олжас Керимжанов, который в 30 лет может впервые сыграть за сборную, поскольку Михал Билек включил его в список на матчи с Бельгией и Сан-Марино.

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