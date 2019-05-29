Во время обысков в здании Федерации футбола Украины изъяли водку и футбольные мячи
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) обыскали здание Федерации футбола Украины (ФФУ), сообщает ukranews.com.
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) обыскали здание Федерации футбола Украины (ФФУ), сообщает ukranews.com.
По информации СМИ, мероприятия проводились в рамках расследования дела о краже госсредств при закупке искусственных футбольных полей.
Отмечается, что во время обыска изъяли документацию, футбольные мячи и водку.