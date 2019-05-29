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13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Во время обысков в здании Федерации футбола Украины изъяли водку и футбольные мячи

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) обыскали здание Федерации футбола Украины (ФФУ), сообщает ukranews.com.

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Источник: РИА "Новости"

По информации СМИ, мероприятия проводились в рамках расследования дела о краже госсредств при закупке искусственных футбольных полей.

Отмечается, что во время обыска изъяли документацию, футбольные мячи и водку.

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