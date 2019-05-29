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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Реал» представит Азара на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня

Мадридский «Реал» запланировал презентацию новичка на своём домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу», сообщает AS.

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Источник: Reuters

Первым в качестве нового футболиста «сливочных» будет представлен нападающий Эден Азар, который в скором времени перейдёт в «Королевский клуб» из «Челси». Презентация бельгийца должна состояться в следующий понедельник, 3 июня. Мероприятие перенесут только в случае непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что «Реалу» удалось согласовать с «Челси» переход Азара за £ 115 млн (около € 130 млн). Утверждалось, что «сливочные» предложили форварду контракт на четыре года с зарплатой £ 400 тыс. (€ 453 тыс.) в неделю.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 37 матчей в английской Премьер-лиге, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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