Источник: «Реал» представит Азара на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня

Первым в качестве нового футболиста «сливочных» будет представлен нападающий Эден Азар, который в скором времени перейдёт в «Королевский клуб» из «Челси». Презентация бельгийца должна состояться в следующий понедельник, 3 июня. Мероприятие перенесут только в случае непредвиденных обстоятельств.



Ранее сообщалось, что «Реалу» удалось согласовать с «Челси» переход Азара за £ 115 млн (около € 130 млн). Утверждалось, что «сливочные» предложили форварду контракт на четыре года с зарплатой £ 400 тыс. (€ 453 тыс.) в неделю.



Азар выступает за «Челси» с 2012 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 37 матчей в английской Премьер-лиге, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.