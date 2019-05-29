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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп опроверг слухи, что может возглавить «Ювентус»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что в слухах о том, что он может возглавить итальянский «Ювентус», нет ни доли правды.

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Источник: Reuters

«Да, конечно, серия А — очень привлекательный чемпионат. Однако нет ничего правдивого в слухах, в которых мое имя связывают с “Ювентусом”. Я слышал, как об этом говорят некоторые журналисты, но это чушь», — сказал Клопп, которого цитирует skysports.com.

По окончании сезона пост главного тренера «Ювентуса» покинул Массимилиано Аллегри. Как отмечается на сайте телеканала, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи не объявит имя нового главного тренера команды до финала Лиги чемпионов, в котором 1 июня в Мадриде «Ливерпуль» Клоппа сыграет против лондонского «Тоттенхэма» во главе с Маурисио Почеттино, которого тоже называют в числе возможных сменщиков Аллегри.

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