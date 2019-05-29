Клопп опроверг слухи, что может возглавить «Ювентус»

«Да, конечно, серия А — очень привлекательный чемпионат. Однако нет ничего правдивого в слухах, в которых мое имя связывают с “Ювентусом”. Я слышал, как об этом говорят некоторые журналисты, но это чушь», — сказал Клопп, которого цитирует skysports.com.