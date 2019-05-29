Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки. 9 человек уже арестованы

Источник: AP 2019

В последние двое суток главные новости в испанских СМИ — не «Золотая бутса» Месси, не увольнение Вальверде и не трансфер Азара. Всех интересует скандал с договорными матчами, в который внезапно оказались вовлечены не только игроки любительских и полупрофессиональных клубов, но и даже клубов Примеры. А подозреваемым руководителем преступной группировки является бывший игрок «Реала» Рауль Браво.

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Что там происходит?

В свежем материале газеты Marca рассказывается о спецоперации полиции. Причина — полученные от представителей Ла Лиги сведения о подозрительных матчах, которые проводились на всех уровнях, от четвёртого дивизиона до Примеры. Под подозрением в общей сложности больше 20 матчей, полный список не уточняется. Но известно, что как минимум три матча были сыграны в Примере.

Одна из причин, по которым эти игры попали под подозрения: аномальное количество странных ставок. Например, в матче «Уэески» и «Химнастика» в Сегунде в конце прошлого сезона количество ставок на победу аутсайдера превысило норму в 14 раз, причём некоторые ставили на ничью в первом тайме и победу гостей во втором по 10 тыс. евро. Аномально высокая активность и необычная география (на матч было сделано множество ставок из Украины) привели к тому, что больше половины букмекеров перестали принимать на него ставки, а некоторые оповестили о случившемся Федерацию футбола Испании. Матч закончилось победой гостей со счётом 1:0, победный гол забил Икечукву Уче на 72 минуте.

Задержания подозреваемых начались 28 мая в 8:00 утра, в Мадриде, Малаге, Ла-Корунье, Уэске и Вальядолиде одновременно. Арестованным предъявлены различные обвинения: в преступном сговоре, коррупции и организации договорных матчей.

В данный момент задержаны девять человек, но операция продолжается. Один из арестованных, Борха Фернандес, капитан «Вальядолида», который закончил карьеру в конце этого сезона. Предполагалось, что он займёт должность в клубе, на утро 20 мая у него была назначена встреча с Роналдо (новым владельцем «Вальядолида»), чтобы обсудить это. Но по дороге он был задержан. Сначала Борха отказался от адвоката, но во время допроса в полицейском участке всё же воспользовался услугами юриста. Известно, что под подозрением матч последний «Вальядолида» в этом сезоне — домашнее поражение от «Валенсии», которое позволило «Валенсии» попасть в Лигу чемпионов.

Другой задержанный, 36-летний Иньиго Лопес, по ходу сезона 2018/19 перешёл из «Эстремадуры» в «Депортиво» из Ла-Коруньи. Предыдущие три годы он отыграл за «Уэску». Это может иметь ключевое значение, так как среди арестованных — президент «Уэски» Агустин Ласаоса и глава медицинской службы этого клуба Хуан Карлос Галиндо. Офис клуба с утра был оцеплен полицией. Первые показания обвиняемый Ласаоса дал в собственном кабинете. В ходе обыска оказалось, что в кабинете президента клуба Примеры нет компьютера.

В списке ещё несколько подозреваемых, которые пока остались на свободе. Один из них, Саму Сайс, игрок «Хетафе» и выпускник академии «Реала». Он отдыхает на Ибице, узнал о расследовании из газет, после чего сам явился в полицию и дал показания. Он отпущен до предъявления обвинений.

Но главной сенсацией стал ареста бывшего игрока «Реала» Рауля Браво, который по мнению полиции является главой всей организации. По крайней мере, такую версию транслирует мадридская Marca. Предполагаемая схема проведения договорных матчей была такой: организаторы связывались со знакомыми представителями команд -авторитетными возрастными игроками, которые убеждали некоторых партнёров по команде играть на определённый результат (не забивать, допускать ошибки, зарабатывать фолы). Браво — не единственный выходец из академии «Реала», замешанный в истории. Борха Фернандес и Карлос Аранда (ещё один игрок, который закончил карьеру пару лет назад, сейчас арестован), в конце 90-х играли вместе c Раулем в «Кастилье», второй команде «Реала».

Кто такой Рауль Браво

Воспитанник академии «Реала» и один из команды «галактикос» начала нулевых. В той команде, с Зиданом, Фигу, Роналдо, Раулем и Бекхэмом, он не был заметен, но оставался игроком обоймы и за пять лет в первой команде набрал больше 130 выходов на поле.

После Мадрида Браво много путешествовал. Аренда в «Лидс», трансфер в «Олимпиакос», аренда в «Нумансию», трансфер в «Райо Вальекано», потом бельгийский «Беерсхот», «Кордоба», греческий «Арис». Все трансферы, после продажи в «Олимпиакос» за два млн евро, были бесплатными.

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Заявление президента Ла Лиги

Хавьер Тебас дал развёрнутый комментарий о ситуации. Он рассказал, что расследование на самом деле ведётся уже больше года, и всё это время спортивные чиновники сотрудничали с полицией.

«Это тянется уже больше года. Я не могу всего рассказать, есть тайна следствия. Полиция делает свою работу, не надо им мешать. Это очень больно, это влияет на клуб, который я люблю. Но гораздо важнее, и это наш приоритет, преодолеть коррупцию. Спецоперация началась после того, как Ла Лига подала жалобу в правоохранительные органы. Мы много работаем над этой проблемой».

Отметим, что Тебас — болельщик мадридского «Реала», и его слова о любимом клубе могут касаться участия организации договорных матчей Рауля Браво.

Как реагируют в Испании

Первые страницы ведущих изданий выглядят вот так.

Мнение: «А если серьёзно, то во всём происходящем виноваты они. С ними не борются на Ла Лига, ни журналисты. Не кусают руку, которая кормит».

Читатели Marca оставляют сотни комментариев под каждой новостью о расследовании. Вот самые заплюсованные из них.