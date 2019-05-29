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18:26 (мск), источник: ТАСС

УЕФА обязал клубы и сборные, кроме сербских, играть с соперниками из Косова на их поле

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал все клубы и сборные, кроме команд из Сербии, проводить матчи турниров под своей эгидой в Косове. Об этом журналистам на пресс-конференции по итогам исполкома УЕФА рассказал президент организации Александр Чеферин.

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Источник: Reuters

Сборная Косова первый официальный домашний матч провела в сентябре прошлого года против команды Фарерских островов в Лиге наций, победив соперника со счетом 2:0. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия.

«Мы приняли решение, что любая команда, кроме сербской, которая будет играть против команд Косова в гостях, должна играть на их стадионе. Любые команды Косова должны проводить домашние матчи у себя. Кто не поедет в Косово, тому будет записано техническое поражение», — сказал Чеферин.

По словам главы УЕФА, любая команда, которая не хочет принимать сборную Косова дома, может играть на нейтральном поле.

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