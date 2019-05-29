Месси для «Реала»: зачем Зидан манит Азара в Мадрид

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Решенный вопрос

«Мы уже несколько лет хотим, чтобы Азар стал игроком “Реала”, но пока не добились этого. Я очень хочу, чтобы он перешел к нам, и очень надеюсь, что это случится. Он один из лучших», — рассказал 28 мая в эфире радио Onda Cero пришедший на программу президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

В словах опытного бизнесмена и политика много важного, но при этом есть изрядная доля лукавства. Активных попыток подписать Эдена Азара «королевский клуб» до нынешнего сезона не делал.

Были какие-то прощупывания почвы на предмет возможности трансфера вингера, который давно и недвусмысленного заявлял, что «Реал» — его мечта детства. Но до предметных переговоров дело не доходило.

После состоявшегося минувшим летом чемпионата мира в России, где Азар был великолепен в составе выигравшей в итоге бронзу сборной Бельгии, показалось, что трансфер в Мадрид никогда не состоится.

В 27,5 лет футболист остался в Лондоне, а «Реал» покинул выигравший с ним три Лиги чемпионов Зинедин Зидан, который как раз хотел видеть Эдена в своей команде.

Изменилось же все как раз с возвращением Зизу на пост весной этого года, когда «Реал» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от дерзкого амстердамского «Аякса». Зидан не просто вернулся по просьбе Переса, но и выбил серьезный пакет условий, на которых он будет работать с командой дальше.

Одним из них был полный контроль селекции, а в качестве подпункта шло обязательное приобретение Азара.

Учитывая, что до истечения контракта вингера с «Челси» остается всего лишь год, а новое соглашение бельгиец подписывать не собирается (несмотря на предложения от «синих» с солидным увеличением оклада), его переход этим летом выглядел делом решенным.

«Реал» хочет Азара и готов его купить. Азар хочет именно в «Реал» и никуда больше. «Челси» не хочет терять своего лидера через год бесплатно, пусть взамен может не получиться кого-то подписать из-за надвигающегося трансферного бана от ФИФА.

Вопрос торгов по стоимости — второстепенный. Да, «Челси» хочет 130 млн фунтов, в то время как испанцы вроде бы предлагают 88, но, во-первых, клубы рано или поздно договорятся из-за всего сказанного выше, а во-вторых, лондонцы не в том положении, чтобы указывать.

Информация о грядущей презентации Азара на «Сантьяго Бернабеу» 3 июня, распространенная AS на следующий день после интервью Переса на радио, кажется вполне адекватной.

Но даже если презентация пройдет не в этот день, в переходе бельгийского вингера в «Реал» этим летом можно не сомневаться.

Новые имена

Приобретение Азара станет для «Реала» уже вторым в это межсезонье — еще зимой был оформлен переход из Бразилии яркого и перспективного игрока атаки Родриго, способного сыграть на любом фланге или на острие.

Поспешили СМИ раструбить и об еще одной сделке, заключенной Пересом, но немецкий «Айнтрахт» вроде бы запросил за уже согласованный трансфер своего форварда Лукаса Йовича у «Реала» вместо 60 млн евро сразу 100, что привело к разрыву сделки.

Приход Азара в Мадрид очень интересен в плане строительства Зиданом команды. Можно допустить, что Родриго не будет в новом сезоне получать много времени или вообще отправится в аренду, хотя в этом есть сомнения.

За форварда заплачены неплохие деньги, а он, несмотря на свой юный возраст, очень перспективен, но вполне может заиграть в столице Испании с ходу. К тому же есть пример его соотечественника Винисиуса Жуниора, которого подписали в похожем ключе, и который провел сильный год в первой команде, хотя изначально там его использовать в сезоне-2018/19 не планировали.

К слову о Винисиусе, приход Азара ставит под большой вопрос его перспективы в «Реале», по крайней мере прямо сейчас.

Бельгиец находится в самом соку, и это, безусловно, покупка в стартовый состав, а проблема заключается в том, что играет он ровно на той же позиции, что молодой бразилец — на левом фланге атаки.

Да, и Азара, и Винисиуса можно использовать иначе, но оба теряют в эффективности, действуя на острие атаки или справа (если речь об Азаре, Винисиус там не играет). Ограничивать их потенциал только, чтобы вписать в схему, нет никакого смысла — в Мадриде полно топ-игроков на все позиции.

Ну и очевидно, что Гарета Бэйла в «Реале» в новом сезоне не будет. Он может сколько угодно выражать желание остаться в клубе или требовать зарплату за ближайшие три года при попытке продать его, это не изменит ситуации.

Если валлиец действительно не хочет закончить с футболом, его представителям придется договориться о реальных условиях прекращения отношений с «Реалом».

Зидану Бэйл не нужен. Справа есть Лукас Васкес, пашущий, в отличие от Гарета, и в атаке, и в обороне, там же может сыграть Марко Асенсио, чьи перспективы на левом фланге теперь выглядят туманными, а еще на фланг вполне может выйти решивший остаться ради игры под руководством Зизу Иско.

В атаке не подвергается сомнению место в старте Карима Бензема, фактически единственного игрока «Реала», который в прошлом сезоне не сдал, а прибавил.

Вернее, француз был привычно хорош в подыгрыше, но после ухода Криштиану Роналду взял на себя еще и функции завершителя, настреляв в Примере 21 мяч и став лучшим бомбардиром команды.

Также не стоит забывать о возможных новых трансферах в группу атаки. И «ПСЖ», и сам Перес всячески открещиваются от возможных трансферов Килиана Мбаппе или Неймара в столицу Испании, но закрывать такую возможность не стоит. У «Реала» есть около 300 млн на такую покупку и точно есть желание, что бы там ни говорилось официально.

Вклад Азара

Еще даже не началось лето, и сейчас очень сложно по полочкам разобрать, каким образом Зидан планирует выстраивать игру своей команды в новом сезоне, и как в его голове выглядит атака.

Поэтому не стоит строить предположений и гадать на кофейной гуще, подбирая партнеров Азару. А вот о том, что сам бельгиец даст «Реалу», поговорить стоит.

Азар — пожалуй, сильнейший в мире игрок по продвижению мяча вперед на дриблинге. Конечно, пока не закончил карьеру Лионель Месси, это звучит несколько кощунственно, но не перестает быть правдой.

Аргентинец прекрасно продвигает мяч пасом, но взрывается в скоростных проходах с годами все реже и реже, а вот Эден довел эту способность практически до совершенства.

Бельгийца практически невозможно поймать, когда он набрал скорость, и остановить без фола. Его манера чем-то схожа как раз с Винисиусом, только Эден является гораздо более классной и мудрой версией бразильца, у которого все еще впереди.

Лидер «Челси» обладает качественным пасом и классным ударом. Он не жаден и играет на команду, и хотя его не назовешь гуру обороны, дорабатывает назад, когда это необходимо, он гораздо добросовестнее того же Бэйла. Да и установку он слушает куда лучше.

Только в завершающемся сезоне на счету Азара 16+15 в чемпионате Англии, что является просто прекрасным показателем и абсолютно лучшим для него на Туманном Альбионе.

Пожалуй, игрока такого плана и класса на левом фланге атаки у «Реала» не было уже очень и очень давно, и потому грядущий трансфер просто не может не интриговать. С Азаром у Зидана точно больше шансов прервать гегемонию «Барселоны» во внутреннем чемпионате и вернуть господство на мировой арене.