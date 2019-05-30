СМИ: Чемпион мира и Европы по футболу Хаби Алонсо возглавит «Реал Сосьедад»

Источник: AP 2019

По информации источника, Алонсо покинет пост тренера детской команды мадридского «Реала» (игроки не старше 13 лет), который занял 29 августа 2018 года. Команда под руководством Алонсо победила заняла первое место в чемпионате. Этот титул стал первым в тренерской карьере испанца.

Согласно источнику, тренируя детскую команду «Реала» в течение всего сезона, 37-летний Алонсо получил лицензию профессионального тренера категории UEFA PRO, которая позволяет ему тренировать не только детские команды.