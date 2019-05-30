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09:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпион мира и Европы по футболу Хаби Алонсо возглавит «Реал Сосьедад»

ТАСС, 30 мая. Чемпион мира по футболу Хаби Алонсо станет главным тренером испанского клуба «Реал Сосьедад». Об этом в среду сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на портал Football Espana.

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Источник: AP 2019

По информации источника, Алонсо покинет пост тренера детской команды мадридского «Реала» (игроки не старше 13 лет), который занял 29 августа 2018 года. Команда под руководством Алонсо победила заняла первое место в чемпионате. Этот титул стал первым в тренерской карьере испанца.

Согласно источнику, тренируя детскую команду «Реала» в течение всего сезона, 37-летний Алонсо получил лицензию профессионального тренера категории UEFA PRO, которая позволяет ему тренировать не только детские команды.

Алонсо завершил карьеру футболиста по окончании сезона-2016/17. В составе сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира. Полузащитник выступал за «Реал» в 2009—2014 годах, также он играл за испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар», английский «Ливерпуль» и немецкую «Баварию», дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА. Также становился чемпионом Испании, Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Испании, Германии.

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