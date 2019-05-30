10-й гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Спортинг» (видео)
«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата MLS (2:0).
«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата MLS (2:0).
Форвард гостей Златан Ибрагимович отметился голевой передачей и голом. Для 37-летнего шведа это первая игра после дисквалификации. Он забил свой 10-й мяч и сделал 3-ю голевую передачу в сезоне.
MLS
Регулярный чемпионат
«Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 0:2 (0:0).
Голы: Альварес, 55 (0:1). Ибрагимович, 86 (0:2).