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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

10-й гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Спортинг» (видео)

«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде обыграл «Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата MLS (2:0).

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Форвард гостей Златан Ибрагимович отметился голевой передачей и голом. Для 37-летнего шведа это первая игра после дисквалификации. Он забил свой 10-й мяч и сделал 3-ю голевую передачу в сезоне.

MLS

Регулярный чемпионат

«Спортинг Канзас-Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 0:2 (0:0).

Голы: Альварес, 55 (0:1). Ибрагимович, 86 (0:2).

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