«Реал» намерен продать игроков на € 300 млн

Источник: AP 2019

По информации издания, в первую очередь мадридцы намерены расстаться с форвардом Гаретом Бэйлом. За Хамеса Родригеса «Реал» рассчитывает получить € 60 млн, за Матео Ковачича — € 50 млн.

Трансферы Дани Себальоса и Маркоса Льоренте оцениваются в € 40 млн, Мариано — в € 20 млн, Борхи Майораля — € 12 млн. Также мадридцы намерены продать Кейлора Наваса в «Порту» за € 10 млн.