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10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» намерен продать игроков на € 300 млн

«Реал» намерен выручить за счёт продажи игроков более € 300 млн, чтобы затем вложиться в покупку новых футболистов, сообщает AS.

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Источник: AP 2019

По информации издания, в первую очередь мадридцы намерены расстаться с форвардом Гаретом Бэйлом. За Хамеса Родригеса «Реал» рассчитывает получить € 60 млн, за Матео Ковачича — € 50 млн.

Трансферы Дани Себальоса и Маркоса Льоренте оцениваются в € 40 млн, Мариано — в € 20 млн, Борхи Майораля — € 12 млн. Также мадридцы намерены продать Кейлора Наваса в «Порту» за € 10 млн.

«Реал» намерен выручить в сумме € 312 млн, чтобы покрыть затраты в ближайшее трансферное окно. Мадридцы собираются совершить ряд громких приобретений. В частности, речь идёт о переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара.

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