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12:19 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Монако» Головин пропустит первый матч чемпионата Франции сезона-2019/20

ТАСС, 30 мая. Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин не примет участие в стартовом матче предстоящего сезона чемпионата Франции из-за перебора желтых карточек в десяти заключительных играх сезона-2018/19. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (LFP).

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Источник: AFP 2019

Такое решение было принято на заседании дисциплинарного комитета лиги. Наказание вступает в силу с 4 июня.

Головин провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал столько же передач. Во встречах прошедшего сезона он получил шесть желтых карточек и одну красную. За последние 10 игр он заработал три желтые карточки.

В завершившемся сезоне «Монако» занял 17-е место в таблице чемпионата Франции, сохранив место в высшем дивизионе.

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