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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касильяс поздравил Чеха с окончанием карьеры

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс, который недавно перенес инфаркт, пожелал удачи голкиперу «Арсенала» Петру Чеху.

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37-летний игрок провел последний матч на профессиональном уровне — им стал финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом», в котором «канониры» уступили бывшей команде своего вратаря со счетом 1:4.

— Поздравляю тебе с потрясающей карьерой, мой друг. Всего самого лучшего, — написал Касильяс в Твиттере.

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