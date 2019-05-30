Касильяс поздравил Чеха с окончанием карьеры
Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс, который недавно перенес инфаркт, пожелал удачи голкиперу «Арсенала» Петру Чеху.
Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс, который недавно перенес инфаркт, пожелал удачи голкиперу «Арсенала» Петру Чеху.
37-летний игрок провел последний матч на профессиональном уровне — им стал финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом», в котором «канониры» уступили бывшей команде своего вратаря со счетом 1:4.
— Поздравляю тебе с потрясающей карьерой, мой друг. Всего самого лучшего, — написал Касильяс в Твиттере.