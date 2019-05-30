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13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Интер», сообщается в микроблоге миланской команды в Twitter.

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Источник: AP 2019

Спаллетти, знакомый российским болельщикам по работе с петербургским «Зенитом», возглавил «Интер» в 2017 году. По итогам чемпионата Италии миланский клуб под руководством Спаллетти стал четвертым и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что основными претендентами на пост главного тренера «Интера» являются Антонио Конте и Жозе Моуринью.

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