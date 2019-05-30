Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера»

Спаллетти, знакомый российским болельщикам по работе с петербургским «Зенитом», возглавил «Интер» в 2017 году. По итогам чемпионата Италии миланский клуб под руководством Спаллетти стал четвертым и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.