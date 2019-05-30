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13:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ренн» выкупил у «Торино» трансфер Ньянга

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Ренн» на своем официальном сайте сообщил о том, что воспользовался опцией выкупа у итальянского «Торино» нападающего Мбая Ньянга.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ньянг выступал за «Ренн» в минувшем сезоне на правах аренды. В 44 матчах в различных турнирах он забил 14 голов, став лучшим бомбардиром команды.

Контракт «Ренна» с 24-летним сенегальцем рассчитан до 2023 года.

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