«Ренн» выкупил у «Торино» трансфер Ньянга
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Ренн» на своем официальном сайте сообщил о том, что воспользовался опцией выкупа у итальянского «Торино» нападающего Мбая Ньянга.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Ренн» на своем официальном сайте сообщил о том, что воспользовался опцией выкупа у итальянского «Торино» нападающего Мбая Ньянга.
Ньянг выступал за «Ренн» в минувшем сезоне на правах аренды. В 44 матчах в различных турнирах он забил 14 голов, став лучшим бомбардиром команды.
Контракт «Ренна» с 24-летним сенегальцем рассчитан до 2023 года.