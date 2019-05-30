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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Быть ли сенсациям? Превью к играм 13-го тура КПЛ

31 мая состоится 13-й тур чемпионата Казахстана по футболу. Все лидеры свои матчи проведут дома, поэтому у них предпочтительные шансы их выиграть, если только кто-то из середняков не преподнесет сюрприз. Более подробно о предстоящих играх рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Футбол. Премьер-лига. Тур 13

31 мая (пятница)

«Кайсар» — «Иртыш»
У кызылординцев в прошлом туре прервалась длительная беспроигрышная серия из девяти матчей, плюс вылетели из тройки лидеров, в результате чего постараются снова вернуться на призовое место. При этом павлодарцы одержали непростую победу над «Атырау» после трех поражений подряд и более-менее встряхнулись. Однако фаворитами встречи следует считать хозяев, у них более сбалансированная команда, заточенная на результат.

В первом круге южане победили павлодарский клуб со счетом 1:0. Всего между ними было проведено 46 матчей, в которых 11 побед одержал «Кайсар» при 12 ничьих и 23 поражениях с разницей мячей 32−54.

«Атырау» — «Тараз»
Соперники соседствуют в турнирной таблице, имея в своем активе по девять очков. Разве что по дополнительным показателям таразцы занимают десятое место, а «нефтяники» — 11-е. Игра, что называется, пойдет за шесть очков. Учитывая нестабильную игру команд в нынешнем сезоне, каждая из них имеет одинаковые шансы на итоговый успех.

В первом круге подопечные Вахида Масудова переиграли атыраусцев со счетом 2:0. Прежде стороны встречались 40 раз, в 20 случаях сильнейшими оказывались игроки «Атырау» при девяти компромиссных результатах и 11 неудачах с разницей мячей 53−46.

«Тобол» — «Шахтер»
Несмотря на то, что у команд разное турнирное положение, гостям вполне по силам оказать достойную конкуренцию хозяевам. В этой игре может все решить один гол, хотя в текущем чемпионате и тем, и другим удавались более убедительные победы. Так что возможное обилие голов также исключать нельзя.

В то же время костанайцы еще не проигрывали на своем поле, а это весомый аргумент поставить на их победу. Впрочем, игра все расставит по своим местам.

В первом круге «Шахтер» уступил «Тоболу» — 0:1. В личных встречах костанайцы имеют небольшое преимущество — 27 побед, 12 ничьих и 25 поражений с разницей мячей 77−73.

«Кайрат» — «Актобе»
Алматинцы к этому противостоянию подходят с двумя победами подряд, при определенном стечении обстоятельств могут вернуться в призовую тройку по итогам тура, а потому не имеют права оступаться. С их стороны было бы непростительно потерять очки с аутсайдером. Сейчас для подопечных Алексея Шпилевского важно с соответствующим настроем подойти к предстоящему матчу, исключив недооценку соперника.

В первом круге южане не испытали проблем с «красно-белыми» — 3:1. В предыдущих 59 матчах «Кайрат» выигрывал 27 раз при десяти мирных исходах и 22 поражениях с разницей мячей 99−71.

«Ордабасы» — «Окжетпес»
У шымкентцев самая надежная в премьер-лиге оборона, в пассиве которой всего четыре пропущенных мяча. Вдобавок последние три игры они выиграли с «сухим» счетом и поднялись на третье место. То есть имеют все предпосылки продолжить победное шествие и закрепиться в верхней части таблицы. Однако у синегорцев весьма добротный коллектив, раз уж они отобрали очки у «Астаны» в последнем туре, то, как минимум, дадут бой хозяевам, не проигрывающим семь игр кряду.

В первом круге команды разошлись миром — 0:0. В «личке» «Ордабасы» 14 игр завершил в свою пользу при десяти ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 43−41.

«Астана» — «Жетысу»
На данном отрезке чемпионата столичный клуб, мягко говоря, не впечатляет. Оступается там, где от него это меньше всего ждут. В этой связи далеко не факт, что северяне добьются максимального результата. Тем более семиреченцы образцово действуют в обороне (всего семь пропущенных мячей). Если бережно отнесутся к реализации своих моментов, то вероятнее всего не проиграют в столице Казахстана.

В первом круге талдыкорганцы проиграли чемпиону — 0:2. Ну и ранее «Астана» чаще побеждала «Жетысу», чем проигрывала — 13 выигрышей, четыре ничьих и шесть поражений с разницей мячей 28−13.

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