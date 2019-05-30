СМИ: «Барселона» заморозила трансфер Гризманна

Во-первых, цена игрока и его зарплата. Трансфер Гризманна оценивается в 120 миллионов евро, а зарплата — 17 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей за «Атлетико», забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось о его желании покинуть «Атлетико». По сообщением СМИ, на француза также претендуют ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».