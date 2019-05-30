СМИ: «Барселона» заморозила трансфер Гризманна
«Барселона» временно заморозила трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, информирует Marca.
«Барселона» временно заморозила трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, информирует Marca.
Президента каталонцев Хосепа Мария Бартомеу смущает сразу несколько факторов возможного трансфера.
В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей за «Атлетико», забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось о его желании покинуть «Атлетико». По сообщением СМИ, на француза также претендуют ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».