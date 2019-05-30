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15:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» заморозила трансфер Гризманна

«Барселона» временно заморозила трансфер нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, информирует Marca.

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Источник: Reuters

Президента каталонцев Хосепа Мария Бартомеу смущает сразу несколько факторов возможного трансфера.

Во-первых, цена игрока и его зарплата. Трансфер Гризманна оценивается в 120 миллионов евро, а зарплата — 17 миллионов евро в год.

Во-вторых, игроки «Барселоны» против перехода французского форварда.

В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей за «Атлетико», забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Ранее сообщалось о его желании покинуть «Атлетико». По сообщением СМИ, на француза также претендуют ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

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