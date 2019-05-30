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15:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Даунинг, Оби Микел и еще два футболиста покинули «Мидлсбро»

«Мидлсбро» не стал продлевать контракты с полузащитниками Стюартом Даунингом, Джоном Оби Микелом, а также с голкиперами Димитриосом Константопулосом и Энди Лонерганом.

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Источник: AP 2019

Все четыре футболиста покинули клуб на правах свободных агентов, сообщает пресс-служба «Мидлсбро».

34-летний Даунинг известен по выступлениям за «Астон Виллу» и «Ливерпуль», 32-летний Оби Микел ранее выступал за «Челси"​, в составе которого стал чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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