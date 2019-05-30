Даунинг, Оби Микел и еще два футболиста покинули «Мидлсбро»

34-летний Даунинг известен по выступлениям за «Астон Виллу» и «Ливерпуль», 32-летний Оби Микел ранее выступал за «Челси"​, в составе которого стал чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.