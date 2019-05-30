СМИ: Антонио Конте возглавил «Интер»
Итальянский специалист Антонио Конте станет новым главныим тренером «Интера», утверждает La Gazzetta dello Sport.
Итальянский специалист Антонио Конте станет новым главныим тренером «Интера», утверждает La Gazzetta dello Sport.
Стороны уже согласовали все детали и подписали соглашение, которое рассчитано на три года и ежегодной зарплатой 9 миллионов евро плюс бонусы.
Сегодня «Интер» объявил об уходе с поста главного тренера Лучано Спаллетти, который возглавлял команду два года.
Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси».