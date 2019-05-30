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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Антонио Конте возглавил «Интер»

Итальянский специалист Антонио Конте станет новым главныим тренером «Интера», утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AP 2019

Стороны уже согласовали все детали и подписали соглашение, которое рассчитано на три года и ежегодной зарплатой 9 миллионов евро плюс бонусы.

Сегодня «Интер» объявил об уходе с поста главного тренера Лучано Спаллетти, который возглавлял команду два года.

Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси».

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