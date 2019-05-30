Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Греция
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Все события
Фоторепортажи
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
17:02 (мск), источник: БЕЛТА

Андрей Толмач назначен новым гендиректором ФК «Динамо-Минск»

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным директором ФК «Динамо-Минск» назначен Андрей Толмач, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Наверх

Андрей Толмач сменил на посту генерального директора команды Сергея Перникова. Новый руководитель ранее возглавлял мини-футбольную команду «Столица», а также национальную сборную Беларуси по мини-футболу. Является воспитанником СДЮШОР «Динамо».

Футболисты минского «Динамо» после девяти туров чемпионата Беларуси с 16 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Динамо-Брест» — 23 балла. В десятом туре чемпионата минчане 1 июня сыграют против соперников из «Витебска».

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Лера Кудрявцева сменила пол
Главные герои «Зенита»: версия Михаила Боярского
СМИ: Неймар предложил свои услуги «Барселоне»
УЕФА объявил символическую сборную Лиги Европы
Ирина Слуцкая: Если не принимать таблетки, то я умру
Чем Левашов лучше Максименко? В «Спартак» планируют рокировку
Браво, полиция: в Испании громкий скандал с договорными матчами
Сын Валерия Харламова избран генеральным директором «Торпедо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь