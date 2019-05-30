Андрей Толмач назначен новым гендиректором ФК «Динамо-Минск»
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным директором ФК «Динамо-Минск» назначен Андрей Толмач, сообщили БЕЛТА в
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным директором ФК «Динамо-Минск» назначен Андрей Толмач, сообщили БЕЛТА в
Андрей Толмач сменил на посту генерального директора команды Сергея Перникова. Новый руководитель ранее возглавлял
Футболисты минского «Динамо» после девяти туров чемпионата Беларуси с 16 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Динамо-Брест» — 23 балла. В десятом туре чемпионата минчане 1 июня сыграют против соперников из «Витебска».