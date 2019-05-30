Браво, полиция: в Испании громкий скандал с договорными матчами
Среди задержанных президент «Уэски», а главой преступной ячейки считают
Среди задержанных президент «Уэски», а главой преступной ячейки считают
Несколько дней назад в испанском футболе взорвалась глубинная информационная бомба. Утром во вторник сразу в нескольких городах — Мадриде, Уэске, Вальядолиде,
Собственно, с «Уэски» все и началось. Расследование преступной схемы длилось ровно год — и первые подозрения возникли как раз в связи с матчем арагонской команды. 27 мая 2018 года «Уэска», за тур до этого оформившая выход в примеру, принимала дома «Химнастик» из Таррагоны, который вел отчаянную борьбу за выживание. Самая обыкновенная встреча, в которой никто не удивился бы ни победе фаворита («Химнастик» отставал на 29 очков), ни его поражению — футболисты «Уэски» закончили праздновать исторический успех и вернулись к тренировкам за два дня до игры, а гостям во что бы то ни стало нужно было набирать три очка, — если бы не аномальный интерес к матчу со стороны клиентов ставочных контор.
Одна из них в течение трех суток до матча приняла огромное количество ставок на игру на общую сумму свыше 620 тысяч евро, что в 14 раз превысило средний показатель по матчам сегунды (около 42 тысяч). За полтора часа до стартового свистка резко подскочило количество заявок из Украины и Азии, большинство ставок (некоторые доходили до десятков тысяч евро) было сделано на два результата — 0:0 после первого тайма и итоговая победа «Химнастика» 1:0. Активность была настолько неестественной, что 30 из 59 главных мировых контор (по информации издания El Confidencial) вообще перестали принимать ставки прямо по ходу матча, который, к слову, закончился именно с тем счетом, который и выбрало большинство — на 72-й минуте Уче забил единственный мяч, и «Уэска» потерпела домашнее поражение.
На следующий день в Marca вышла заметка об этом — и в связи с неудобной ситуацией представителей обеих команд попросили дать комментарии. Полузащитник «Химнастика» Матилья заявил, что «Уэска» играла очень интенсивно, не хотела расстраивать своих болельщиков, которые праздновали выход в примеру, поэтому у каждого, кто видел матч, не останется никаких сомнений, а генеральный директор арагонцев отметил, что «нам нечего сказать — клуб находится в стороне от всего этого».
Показалось, тем дело и закончилось.
Как бы не так. Впоследствии выяснилось, что руководство ла лиги сообщило о странном матче в полицию, началось расследование, всплыли другие факты и подозрительные игры на разных уровнях испанского футбола — включая самый высший, — и на этой неделе правоохранительные органы начали действовать.
Главой преступной группировки называют
Кроме него были задержаны еще несколько футболистов: Иньиго Лопес, игравший в минувшем сезоне за «Депортиво», Карлос Аранда, который закончил с футболом в 2015-м и известен, пожалуй, лишь благодаря своему сомнительному достижению — ему принадлежит рекорд ла лиги по количеству клубов в карьере (8), и Борха Фернандес.
С последним связан второй матч, который попал под подозрение следствия. 38-летний Фернандес только что завершил карьеру в «Вальядолиде», и последней игрой для него стала встреча с «Валенсией» в заключительном туре чемпионата Испании-2018/19. «Летучие мыши» обязаны были побеждать, чтобы гарантировать себе четвертое место и ЛЧ на следующий сезон, а «Вальядолид», решивший вопрос сохранения прописки в примере, имел абсолютно нулевую мотивацию. В итоге валенсийцы забили два мяча после грубейших ошибок защитников соперника, и полиция, узнав о встрече Фернандеса и Браво за несколько дней до игры, взяла этот матч на карандаш.
Впрочем, Marca, со ссылкой на свои источники, сообщила, что ни «Валенсия», ни ее игроки не были в курсе, что «Вальядолид» собирается играть в поддавки.
Как следует из комментариев полиции, преступная схема работает следующим образом: договорной матч организуется либо в начале, либо в конце сезона через опытных футболистов, имеющих вес в раздевалке, которые могут убедить еще нескольких игроков встать на свою сторону. Ключевые фигуры — капитан, центральные защитники, вратарь; остальные могут даже не знать об их планах.
Организаторы договорняка отдают футболистам половину оговоренной суммы до матча, вторую — после выполнения всех условий. Если желаемый результат не достигнут, оставшаяся часть денег может стать поводом для еще одной подобной игры. По информации издания El Pais, сдать игру «Уэска» — «Химнастик», с которой и началась операция «Эйкос», стоило 200 тысяч евро.
Департаменту ла лиги по безопасности и защите, который активно сотрудничал со следствием в течение всего этого года, очень помогла внедренная в Испании некоторое время назад система TYCHE, которая в режиме 24×7 отслеживает все коэффициенты и ставки всех возможных контор. По итогам мониторинга каждый матч получает оценку от 1 до 5, все что выше двойки заслуживает особенного внимания контрольных органов. В случае с игрой «Уэски» и «Химнастика» эта оценка варьировалась в диапазоне от 4 до 5.
Полиция пока выдает информацию дозированно, ссылаясь на секретность следствия, но и так уже понятно, что в Испании разворошили крупный улей любителей заработать деньги на нечестном футболе. В ближайшее время ожидаются новые подробности.