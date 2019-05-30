Браво, полиция: в Испании громкий скандал с договорными матчами

«Черный день для футбола»

Несколько дней назад в испанском футболе взорвалась глубинная информационная бомба. Утром во вторник сразу в нескольких городах — Мадриде, Уэске, Вальядолиде, Ла-Корунье и Малаге — начались обыски и задержания подозреваемых по делу о договорных матчах. Через несколько часов под стражу были взяты 11 человек — действующие и бывшие футболисты клубов примеры и сегунды, а также президент и врач «Уэски», команды, которая год назад впервые в своей истории вышла в элитный дивизион, однако по итогам сезона-2018/19 заняла предпоследнее место в таблице ла лиги и отправилась на понижение. В среду издание Marca вышло с характерным заголовком и цветовым решением обложки: «Черный день для футбола».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByBYbDmH_cd/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByBYbDmH_cd/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByBYbDmH_cd/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by MARCA (@marca)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-28T21:38:36+00:00">May 28, 2019 at 2:38pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Аномальный интерес к игре сегунды

Собственно, с «Уэски» все и началось. Расследование преступной схемы длилось ровно год — и первые подозрения возникли как раз в связи с матчем арагонской команды. 27 мая 2018 года «Уэска», за тур до этого оформившая выход в примеру, принимала дома «Химнастик» из Таррагоны, который вел отчаянную борьбу за выживание. Самая обыкновенная встреча, в которой никто не удивился бы ни победе фаворита («Химнастик» отставал на 29 очков), ни его поражению — футболисты «Уэски» закончили праздновать исторический успех и вернулись к тренировкам за два дня до игры, а гостям во что бы то ни стало нужно было набирать три очка, — если бы не аномальный интерес к матчу со стороны клиентов ставочных контор.

Ставки из Украины и Азии

Одна из них в течение трех суток до матча приняла огромное количество ставок на игру на общую сумму свыше 620 тысяч евро, что в 14 раз превысило средний показатель по матчам сегунды (около 42 тысяч). За полтора часа до стартового свистка резко подскочило количество заявок из Украины и Азии, большинство ставок (некоторые доходили до десятков тысяч евро) было сделано на два результата — 0:0 после первого тайма и итоговая победа «Химнастика» 1:0. Активность была настолько неестественной, что 30 из 59 главных мировых контор (по информации издания El Confidencial) вообще перестали принимать ставки прямо по ходу матча, который, к слову, закончился именно с тем счетом, который и выбрало большинство — на 72-й минуте Уче забил единственный мяч, и «Уэска» потерпела домашнее поражение.

На следующий день в Marca вышла заметка об этом — и в связи с неудобной ситуацией представителей обеих команд попросили дать комментарии. Полузащитник «Химнастика» Матилья заявил, что «Уэска» играла очень интенсивно, не хотела расстраивать своих болельщиков, которые праздновали выход в примеру, поэтому у каждого, кто видел матч, не останется никаких сомнений, а генеральный директор арагонцев отметил, что «нам нечего сказать — клуб находится в стороне от всего этого».

Показалось, тем дело и закончилось.

Глава ОПГ — бывший футболист «Реала»

Как бы не так. Впоследствии выяснилось, что руководство ла лиги сообщило о странном матче в полицию, началось расследование, всплыли другие факты и подозрительные игры на разных уровнях испанского футбола — включая самый высший, — и на этой неделе правоохранительные органы начали действовать.

Главой преступной группировки называют экс-игрока «Реала» Рауля Браво. Бывший защитник, завершивший карьеру несколько лет назад, первую половину нулевых он провел в «Королевском клубе», с которым выиграл два золота ла лиги и взял Кубок ЛЧ, а на Евро-2004 сыграл за испанцев против сборной России (1:0). Доигрывал Браво в Греции — поэтому полицейская операция получила кодовое имя «Эйкос» (по-гречески это значит «дом», «обитель»).

Под подозрением — матч «Валенсии»

Кроме него были задержаны еще несколько футболистов: Иньиго Лопес, игравший в минувшем сезоне за «Депортиво», Карлос Аранда, который закончил с футболом в 2015-м и известен, пожалуй, лишь благодаря своему сомнительному достижению — ему принадлежит рекорд ла лиги по количеству клубов в карьере (8), и Борха Фернандес.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByAUAqynSKz/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByAUAqynSKz/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByAUAqynSKz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by MARCA (@marca)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-28T11:40:48+00:00">May 28, 2019 at 4:40am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С последним связан второй матч, который попал под подозрение следствия. 38-летний Фернандес только что завершил карьеру в «Вальядолиде», и последней игрой для него стала встреча с «Валенсией» в заключительном туре чемпионата Испании-2018/19. «Летучие мыши» обязаны были побеждать, чтобы гарантировать себе четвертое место и ЛЧ на следующий сезон, а «Вальядолид», решивший вопрос сохранения прописки в примере, имел абсолютно нулевую мотивацию. В итоге валенсийцы забили два мяча после грубейших ошибок защитников соперника, и полиция, узнав о встрече Фернандеса и Браво за несколько дней до игры, взяла этот матч на карандаш.

Впрочем, Marca, со ссылкой на свои источники, сообщила, что ни «Валенсия», ни ее игроки не были в курсе, что «Вальядолид» собирается играть в поддавки.

200 тысяч евро за игру

Как следует из комментариев полиции, преступная схема работает следующим образом: договорной матч организуется либо в начале, либо в конце сезона через опытных футболистов, имеющих вес в раздевалке, которые могут убедить еще нескольких игроков встать на свою сторону. Ключевые фигуры — капитан, центральные защитники, вратарь; остальные могут даже не знать об их планах.

Организаторы договорняка отдают футболистам половину оговоренной суммы до матча, вторую — после выполнения всех условий. Если желаемый результат не достигнут, оставшаяся часть денег может стать поводом для еще одной подобной игры. По информации издания El Pais, сдать игру «Уэска» — «Химнастик», с которой и началась операция «Эйкос», стоило 200 тысяч евро.

Система TYCHE

Департаменту ла лиги по безопасности и защите, который активно сотрудничал со следствием в течение всего этого года, очень помогла внедренная в Испании некоторое время назад система TYCHE, которая в режиме 24×7 отслеживает все коэффициенты и ставки всех возможных контор. По итогам мониторинга каждый матч получает оценку от 1 до 5, все что выше двойки заслуживает особенного внимания контрольных органов. В случае с игрой «Уэски» и «Химнастика» эта оценка варьировалась в диапазоне от 4 до 5.