Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Турция2
Греция0
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» выиграл Кубок России
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
19:34 (мск), источник: ТАСС

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос опроверг информацию об уходе из клуба

ТАСС, 30 мая. Испанский футболист Серхио Рамос продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом 33-летний защитник сообщил на пресс-конференции в четверг.

Наверх
Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что Рамос обратился к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой бесплатно отпустить его в китайский клуб.

«Хочу положить конец слухам, которые не идут на пользу ни мне, ни клубу, — сказал капитан “Реала”. — Я хочу быть честен с фанатами, у меня с клубом никогда не было никаких разногласий. Я люблю “Реал” и хочу завершить карьеру здесь».

Читайте также
Перес — о Рамосе: Невозможно, чтобы капитан «Реала» ушёл

При этом защитник отметил, что предложение от китайского клуба действительно поступало. «Это так, я не могу врать об этом, — сказал он. — У нас возникли некоторые вопросы на этот счет, поэтому мы сели и все обговорили. Но я никогда не подавал запрос на трансфер, это неправда».

Рамос прокомментировал информацию о конфликте с президентом клуба. «Мы как отец с сыном, но разве есть те, кто никогда не вступал в конфронтацию со своими отцами, — сказал Рамос. — В какой-то момент мне показалось, что ко мне относятся не так хорошо, как я того заслуживаю. Именно поэтому мы с Пересом решили поговорить, это было важно для меня».

Рамос перешел в «Реал» в 2005 году, стал капитаном в 2015-м. Всего он провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач, в составе команды он по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также испанский защитник является двукратным обладателем Кубка Испании, трижды завоевывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, а также становился серебряным и бронзовым призером Кубка конфедераций.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
«Крылья» обыграли «Нижний Новгород» в матче за путевку в РПЛ
«Уфа» победила «Томь» в переходном матче за право сыграть в РПЛ
Жена Овечкина обвинила журнал в выдуманном интервью мужа (фото)
«Чемпионат»: «Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма»
Россиянин вышел в третий круг Roland Garros, проиграв сет 0:6
Ковальчук объяснил ужин со 160 бокалами пива на чемпионате мира
Геннадий Орлов поделился мнением о футбольном будущем Кокорина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь