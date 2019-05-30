Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос опроверг информацию об уходе из клуба

Источник: AP 2019

Ранее сообщалось, что Рамос обратился к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой бесплатно отпустить его в китайский клуб.

«Хочу положить конец слухам, которые не идут на пользу ни мне, ни клубу, — сказал капитан “Реала”. — Я хочу быть честен с фанатами, у меня с клубом никогда не было никаких разногласий. Я люблю “Реал” и хочу завершить карьеру здесь».

При этом защитник отметил, что предложение от китайского клуба действительно поступало. «Это так, я не могу врать об этом, — сказал он. — У нас возникли некоторые вопросы на этот счет, поэтому мы сели и все обговорили. Но я никогда не подавал запрос на трансфер, это неправда».

Рамос прокомментировал информацию о конфликте с президентом клуба. «Мы как отец с сыном, но разве есть те, кто никогда не вступал в конфронтацию со своими отцами, — сказал Рамос. — В какой-то момент мне показалось, что ко мне относятся не так хорошо, как я того заслуживаю. Именно поэтому мы с Пересом решили поговорить, это было важно для меня».