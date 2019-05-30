Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос опроверг информацию об уходе из клуба
ТАСС, 30 мая. Испанский футболист Серхио Рамос продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом 33-летний защитник сообщил на
ТАСС, 30 мая. Испанский футболист Серхио Рамос продолжит карьеру в мадридском «Реале». Об этом 33-летний защитник сообщил на
Ранее сообщалось, что Рамос обратился к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой бесплатно отпустить его в китайский клуб.
«Хочу положить конец слухам, которые не идут на пользу ни мне, ни клубу, — сказал капитан “Реала”. — Я хочу быть честен с фанатами, у меня с клубом никогда не было никаких разногласий. Я люблю “Реал” и хочу завершить карьеру здесь».
При этом защитник отметил, что предложение от китайского клуба действительно поступало. «Это так, я не могу врать об этом, — сказал он. — У нас возникли некоторые вопросы на этот счет, поэтому мы сели и все обговорили. Но я никогда не подавал запрос на трансфер, это неправда».
Рамос прокомментировал информацию о конфликте с президентом клуба. «Мы как отец с сыном, но разве есть те, кто никогда не вступал в конфронтацию со своими отцами, — сказал Рамос. — В
Рамос перешел в «Реал» в 2005 году, стал капитаном в 2015-м. Всего он провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач, в составе команды он по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также испанский защитник является двукратным обладателем Кубка Испании, трижды завоевывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, а также становился серебряным и бронзовым призером Кубка конфедераций.