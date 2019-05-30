Турецкие клубы поборются с «Легией» за Джанаева

Тем не менее основным вариантом продолжения карьеры для россиянина является «Легия», которая стала второй в чемпионате Польши в сезоне-2018/19.

Джанаев является воспитанником ЦСКА. Также за свою карьеру голкипер поиграл за «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». В «Медзь» он перешёл в феврале нынешнего года на правах свободного агента. Всего в составе польского клуба россиянин принял участие в 7 матчах и пропустил 13 мячей. Контракт футболиста с «Медзью» рассчитан до 1 июля текущего года.