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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Турецкие клубы поборются с «Легией» за Джанаева

Как стало известно «Чемпионату», голкипер польского клуба «Медзь» Сослан Джанаев может продолжить карьеру в Турции. К 32-летнему вратарю проявляют интерес сразу несколько клубов местной Суперлиги.

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Источник: РИА "Новости"

Тем не менее основным вариантом продолжения карьеры для россиянина является «Легия», которая стала второй в чемпионате Польши в сезоне-2018/19.

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Джанаев является воспитанником ЦСКА. Также за свою карьеру голкипер поиграл за «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». В «Медзь» он перешёл в феврале нынешнего года на правах свободного агента. Всего в составе польского клуба россиянин принял участие в 7 матчах и пропустил 13 мячей. Контракт футболиста с «Медзью» рассчитан до 1 июля текущего года.

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