«Шахтер» разгромил «Львов» в заключительном туре чемпионата Украины

Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая во Львове в четверг, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Дентиньо (на 65-й минуте), Тарас Степаненко (78) и Николай Матвиенко (85).

В другом матче тура киевское «Динамо» в меньшинстве обыграло «Александрию» — 2:0.

«Шахтер», досрочно завоевавший золотые медали национального первенства, в следующем сезоне выступит на групповом этапе Лиги чемпионов, по итогам чемпионата донецкий клуб набрал 83 очка.