«Шахтер» разгромил «Львов» в заключительном туре чемпионата Украины
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» в гостях разгромил «Львов» в матче заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» в гостях разгромил «Львов» в матче заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу.
Встреча, прошедшая во Львове в четверг, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Дентиньо (на 65-й минуте), Тарас Степаненко (78) и Николай Матвиенко (85).
В другом матче тура киевское «Динамо» в меньшинстве обыграло «Александрию» — 2:0.
«Шахтер», досрочно завоевавший золотые медали национального первенства, в следующем сезоне выступит на групповом этапе Лиги чемпионов, по итогам чемпионата донецкий клуб набрал 83 очка.
Второе место заняло «Динамо» (72), которое начнет еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Александрия» (49), «Мариуполь» (43) и луганская «Заря» (43) в сезоне-2019/20 сыграют в квалификации Лиги Европы.