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30 мая, источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане

Чемпион Англии «Манчестер Сити» отверг предложение мюнхенской «Баварии» в £ 70 млн (€ 80 млн) по трансферу Лероя Зане, об этом сообщает The Guardian.

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Источник: AFP 2019

Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления самого Зане возвращаться в Бундеслигу. Сообщается, что «Бавария» взяла паузу в переговорах. В ближайшее время клуб будет размышлять, целесообразно ли повышать своё предложение.

Президент «Баварии» посоветовал футболисту покинуть клуб

Напомним, немецкий клуб стремится подписать Зане, чтобы заменить им уходящих из клуба Арьена Роббена и Франка Рибери.

В минувшем сезоне 23-летний немец провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, отметившись 10 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

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