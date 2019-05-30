«Манчестер Сити» отказал «Баварии» в трансфере Зане
Чемпион Англии «Манчестер Сити» отверг предложение мюнхенской «Баварии» в £ 70 млн (€ 80 млн) по трансферу Лероя Зане, об этом сообщает The Guardian.
Чемпион Англии «Манчестер Сити» отверг предложение мюнхенской «Баварии» в £ 70 млн (€ 80 млн) по трансферу Лероя Зане, об этом сообщает The Guardian.
Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления самого Зане возвращаться в Бундеслигу. Сообщается, что «Бавария» взяла паузу в переговорах. В ближайшее время клуб будет размышлять, целесообразно ли повышать своё предложение.
Напомним, немецкий клуб стремится подписать Зане, чтобы заменить им уходящих из клуба Арьена Роббена и Франка Рибери.
В минувшем сезоне 23-летний немец провёл 31 матч в английской