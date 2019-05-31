«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте

Итальянец сменил на посту своего соотечественника Лучано Спаллетти, об отставке которого было объявлено ранее в четверг. О сроке действия контракта со специалистом не сообщается.

Конте по окончании сезона-2017/18 покинул пост главного тренера лондонского «Челси», с которым стал чемпионом страны и обладателем Кубка Англии, и с тех пор был без тренерской практики. Ранее Конте трижды становился чемпионом Италии, будучи главным тренером «Ювентуса».