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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Интер» на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Антонио Конте.

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Источник: Reuters

Итальянец сменил на посту своего соотечественника Лучано Спаллетти, об отставке которого было объявлено ранее в четверг. О сроке действия контракта со специалистом не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конте по окончании сезона-2017/18 покинул пост главного тренера лондонского «Челси», с которым стал чемпионом страны и обладателем Кубка Англии, и с тех пор был без тренерской практики. Ранее Конте трижды становился чемпионом Италии, будучи главным тренером «Ювентуса».

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