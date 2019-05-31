В Минске и Солигорске пройдут первые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси пройдут сегодня в Минске и Солигорске, сообщает БЕЛТА.
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые матчи 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси пройдут сегодня в Минске и Солигорске, сообщает БЕЛТА.
На поле ФК «Минск» футболисты «Ислочи» в 18.45 примут гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа». Обе команды в прошлом туре потерпели поражения и будут стремиться наверстать упущенное, чтобы не отстать от тройки лидеров.
Один из главных фаворитов первенства солигорский «Шахтер» сыграет на своем поле с могилевским клубом «Дняпро» (начало в 20.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Солигорские футболисты в двух предыдущих турах побеждали, а могилевские дважды сыграли вничью.
Еще 3 поединка 10-го тура состоятся 1 июня. В Минске «Энергетик-БГУ» примет «Городею», футболисты «Витебска» у себя дома сыграют с минским «Динамо», «Гомель» на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.
Положение в группе лидеров после девяти туров: «Динамо» (Брест) — 23 очка, БАТЭ — 21, «Шахтер» — 21, «Ислочь» — 18, «Торпедо-БелАЗ» — 17, «Динамо» (Минск) — 16. Внизу турнирной таблицы минское «Торпедо», у которого всего 4 очка, на балл больше у «Минска», по 6 очков в активе «Слуцка» и «Энергетика-БГУ».