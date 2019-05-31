«Атырау» ушел от поражения в матче с «Таразом» в Кокшетау

Футболисты «Атырау» сыграли вничью с «Таразом» в номинально домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 21 мая, на стадионе «Окжетпес» в Кокшетау, и завершилась со счетом 1:1.

На 66-й минуте форвард сборной Грузии Элгуджа Лобжанидзе реализовал пенальти за игру рукой хавбека Эдуарда Сергиенко и вывел «Тараз» вперед, но «Атырау» от поражения спас сербский нападающий Дарко Бьедов.