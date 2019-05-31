Дубль «Казахского Златана» помог «Ордабасы» разгромить «Окжетпес» в матче с незабитым пенальти

Шымкентский «Ордабасы» разгромил кокшетауский «Окжетпес» в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 31 мая, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 3:0.

Вперед «Ордабасы» вышел на пятой минуте, когда отличился полузащитник Жоао Пауло. Затем бразилец проявил себе уже как ассистент — именно с его передач на 14-й и 38-й минутах забивал нападающий сборной Казахстана Тохтар Жангылышбай.

Во втором тайме Жангылышбай мог оформить хет-трик, но его третий мяч был отменен из-за офсайда. У «Окжетпеса» был шанс сократить счет, но на 69-й минуте вратарь «Ордабасы» Дмитрий Непогодов парировал пенальти от сербского хавбека Милана Стояновича.

В самой концовке игры хозяева могли забить и четвертый мяч, но мяч после удара защитника «Ордабасы» Темирлана Ерланова со штрафного попал в перекладину.

С 26 очками «Ордабасы» идет третьим в таблице КПЛ, а «Окжетпес» с 15 баллами занимает восьмое место из 12 клубов.