Дубль «Казахского Златана» помог «Ордабасы» разгромить «Окжетпес» в матче с незабитым пенальти
Героем матча стал бразилец Жоао Пауло.
Героем матча стал бразилец Жоао Пауло.
Шымкентский «Ордабасы» разгромил кокшетауский «Окжетпес» в домашнем матче 13-го тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 31 мая, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 3:0.
Вперед «Ордабасы» вышел на пятой минуте, когда отличился полузащитник Жоао Пауло. Затем бразилец проявил себе уже как ассистент — именно с его передач на 14-й и 38-й минутах забивал нападающий сборной Казахстана Тохтар Жангылышбай.
Во втором тайме Жангылышбай мог оформить
В самой концовке игры хозяева могли забить и четвертый мяч, но мяч после удара защитника «Ордабасы» Темирлана Ерланова со штрафного попал в перекладину.
С 26 очками «Ордабасы» идет третьим в таблице КПЛ, а «Окжетпес» с 15 баллами занимает восьмое место из 12 клубов.
Отметим, что на счету Пауло уже восемь мячей в КПЛ-2019, а Жангылышбай отличился шесть раз, а за свой красивый гол в матче с «Астаной» попал в