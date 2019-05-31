«Наполи» и «Ювентус» поборются за Хамеса

По данным источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Последние два сезона хавбек выступал за «Баварию» на правах аренды. Мюнхенский клуб владеет приоритетным правом на выкуп трансфера игрока за € 42 млн, но, скорее всего, откажется от него, из-за конфликта между Хамесом и главным тренером Нико Ковачем.